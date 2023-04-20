Потапова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

24-я ракетка мира во втором круге турнира в Штутгарте обыграла №6 – 6:2, 6:3.

Теперь баланс Потаповой против топ-10 в этом сезоне составляет 2:2. Обе победы она одержала над Гауфф, а оба поражения потерпела от .

В целом за карьеру у Потаповой четыре победы и 10 поражений над соперницами из десятки.

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