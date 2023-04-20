Потапова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10
24-я ракетка мира Анастасия Потапова во втором круге турнира в Штутгарте обыграла №6 Коко Гауфф – 6:2, 6:3.
Теперь баланс Потаповой против топ-10 в этом сезоне составляет 2:2. Обе победы она одержала над Гауфф, а оба поражения потерпела от Джессики Пегулы.
В целом за карьеру у Потаповой четыре победы и 10 поражений над соперницами из десятки.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
А ещё Мирра Андреева вышла в 1/4 w60 и одновременно получила WC на Мастерс в Мадриде!
Кори, правда, была сильно в помощь, просто если начнутся ее внутренние рыдания по самой себе, то все, ничего не будет. В смысле, все равно проиграет. Уже видели. Кто-то выигрывает на характере, а она проигрывает на характере.
Ну и радостно за Анастасию, хороший период проживает, удачи