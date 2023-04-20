Потапова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Джессика Пегула Анастасия Потапова Коко Гауфф Теннис

24-я ракетка мира Анастасия Потапова во втором круге турнира в Штутгарте обыграла №6 Коко Гауфф – 6:2, 6:3.

Теперь баланс Потаповой против топ-10 в этом сезоне составляет 2:2. Обе победы она одержала над Гауфф, а оба поражения потерпела от Джессики Пегулы.

В целом за карьеру у Потаповой четыре победы и 10 поражений над соперницами из десятки.

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10 комментариев

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radze
Настя красотка!
А ещё Мирра Андреева вышла в 1/4 w60 и одновременно получила WC на Мастерс в Мадриде!
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Erika_i
Эффектно посмотрелась игра Настасьи: все время на бегу, и все залетало. Кори кидала высокие, а Настя их гасила, часто сериями. Пробивала с подачи. Успевала почти ко всем мячам во все стороны. Все это в ее личные плюсы.
Кори, правда, была сильно в помощь, просто если начнутся ее внутренние рыдания по самой себе, то все, ничего не будет. В смысле, все равно проиграет. Уже видели. Кто-то выигрывает на характере, а она проигрывает на характере.
Ну и радостно за Анастасию, хороший период проживает, удачи
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OnlyDendy
Браво Настя! Как вчера с ней мучалась Ника, а Настя проехалась
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goodloser
Даже если Потапова не прибавит, а будет играть так, как сейчас, лишь бы не хуже, она концу года обгонит в рейтинге Александрову и Кудерметову. Относительно Касаткиной, зависит от Касаткиной.
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Додик Аксель
Настя добавила мощи и агрессии в игре, хорошо двигается по корту, точно и удачно пробивает по месту. Наблюдать за её нынешней игрой одно удовольствие. Молодчина !
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Leo Bonart
Что эта белая себе позволяет!
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chemical brother
Ответ Aleus Marcus
впервые поставил тебе плюс. Тут скорее Гауф проиграла, нежели Настя выиграла. Когда у американки шли удары, Потапова оставалась полностью беспомощной
Ну, это примерно как сказать про условный матч Федерер-Болелли: когда у Симоне шли удары, Роджер оставался полностью беспомощным))
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