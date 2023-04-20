Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе. Он по-прежнему не восстановился от травмы бедра, полученной на «Ролан Гаррос».
«Травма по-прежнему не зажила, и я не могу работать таким образом, который требуется для выступлений. Я тренировался, но несколько недель назад мы решили сменить курс, изменить лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация», – сказал Надаль.
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Если Надаль не выиграет РГ, то соответственно прогноз Зверева, с высокой долей вероятности,- сбудется...
Сеянные начинают со второго круга и играют через день.
Очень все печально(
А.Зверев: Думаю, Надаль объявит о завершении карьеры на RG - 2023.
Все над ним смеялись, в том числе и агенты Рафы.
Походу и Рафа уйдет,если пропускает столько турниров ,как он сыграет на Ролан Гаррос 🤔
Ну Надаль хоть не будет 2 года ради рекламных контрактов тянуть с завершением карьеры.