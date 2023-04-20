Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Теннис

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе. Он по-прежнему не восстановился от травмы бедра, полученной на «Ролан Гаррос».

«Травма по-прежнему не зажила, и я не могу работать таким образом, который требуется для выступлений. Я тренировался, но несколько недель назад мы решили сменить курс, изменить лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация», – сказал Надаль.

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30 комментариев

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doty
Вообще, Зверев, может оказаться прав, когда давал прогноз, что Надаль в этом году завершит карьеру.
Если Надаль не выиграет РГ, то соответственно прогноз Зверева, с высокой долей вероятности,- сбудется...
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Великий Алонсо
Ждём завершение карьеры после РГ, дед Рафа уже всё.
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Юрий Шептухин
Ответ igor nn
Та всё с ним ясно..Практику не успеет набрать,за один турнир в Риме..Остальные игроки в туре во всю играют на грунте..С уверенностью сообщаю что Ролан Гаррос Рафик не возьмет в этом сезоне.И харэ себя мучить..пора на пенсию.
Не факт , он АО 2022 зарулил практически с костылей (понятно, что на отсутствиии Новака) но тем неменее перебегал Шапу и Медведя.
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Андрей Судалин
Ответ doty
Вообще, Зверев, может оказаться прав, когда давал прогноз, что Надаль в этом году завершит карьеру. Если Надаль не выиграет РГ, то соответственно прогноз Зверева, с высокой долей вероятности,- сбудется...
Всё говорит о том, что Надаль рассчитывает завершить карьеру победой на РГ (как Сампрас, а другой вариант его не устроит) и все последние снятия как бы намекают на это.
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igor nn
Та всё с ним ясно..Практику не успеет набрать,за один турнир в Риме..Остальные игроки в туре во всю играют на грунте..С уверенностью сообщаю что Ролан Гаррос Рафик не возьмет в этом сезоне.И харэ себя мучить..пора на пенсию.
+9
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+4
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Зорькин
Ответ Юрий Шептухин
Формат мастерсов Надаль не выдерживает уже давно даже грунтовых, поэтому все логично все ставки сделаны на РГ.
В этом году Мастерсы в Мадриде и Риме - 2-х недельные.
Сеянные начинают со второго круга и играют через день.
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doty
Ответ Андрей Судалин
Всё говорит о том, что Надаль рассчитывает завершить карьеру победой на РГ (как Сампрас, а другой вариант его не устроит) и все последние снятия как бы намекают на это.
В этом году, ему будет не просто победить на РГ, как никогда ранее...
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Юрий Шептухин
Ответ funkdelic09
>перебегал Шапу и Медведя на лютейшем допинге
Не важно , хардовый взял шлем а тут грунт родной.
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Юрий Шептухин
Формат мастерсов Надаль не выдерживает уже давно даже грунтовых, поэтому все логично все ставки сделаны на РГ.
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JozY
Судя по всему, тренировки привели к ухудшению...((уже некоторое время не было видео с корта.
Очень все печально(
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Зорькин
14.01.2023 А.Зверев: Думаю, Надаль объявит о завершении карьеры на RG - 2023. Все над ним смеялись, в том числе и агенты Рафы.
Смеется тот, кто смеется последним.
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maalry
видео обращение совсем печальное( там и РГ может не быть и вообще ничего
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Юрий Шептухин
А как же финальная битва в финале Уим-на 2023 на родине тенниса с Новакам, это было красивой точкой в истории BIG 3/
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Зорькин
14.01.2023
А.Зверев: Думаю, Надаль объявит о завершении карьеры на RG - 2023.
Все над ним смеялись, в том числе и агенты Рафы.
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TennisForever
К сожалению,это уже возраст,и старые травмы дают о себе знать .
Походу и Рафа уйдет,если пропускает столько турниров ,как он сыграет на Ролан Гаррос 🤔
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ugmyanswer
Ууууу да уж
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Korendos
Я бы, конечно, с удовольствием увидел, как Надаль играет против Симона, но вот беда, он уже в Париже.
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Радость Ди Мария
Ответ Юрий Шептухин
Не факт , он АО 2022 зарулил практически с костылей (понятно, что на отсутствиии Новака) но тем неменее перебегал Шапу и Медведя.
Всё однажды заканчивается. Время не щадит никого.
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Sincere
непонятно😐 изначально же месяца полтора говорили нужно...
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N.S.A.8.5
Походу он пропустит РГ в этом году и вернётся только в следующем сезоне.
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MUthebest
Следующий на пенсию после Федерера.
Ну Надаль хоть не будет 2 года ради рекламных контрактов тянуть с завершением карьеры.
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