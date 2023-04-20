Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде

Экс-первая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Мадриде, который стартует на следующей неделе. Он по-прежнему не восстановился от травмы бедра, полученной на « ».

«Травма по-прежнему не зажила, и я не могу работать таким образом, который требуется для выступлений. Я тренировался, но несколько недель назад мы решили сменить курс, изменить лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация», – сказал Надаль.

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