Джокович о первом матче в Баня-Луке: «Наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл»

Новак Джокович прокомментировал победу над Люкой Ван Ашем во втором круге в Баня-Луке.

Он обыграл француза 6:7(4), 6:3, 6:2 за 2 часа 38 минут.

«Это было непросто. Если честно, наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл. Я не мог войти в корт. Не мог забить ни одного виннерса.

Он был на мяче полтора сета, пока я не начал набирать ритм. Но я доволен тем, как закончил матч. Конечно, я могу играть лучше, но победа есть победа», – сказал Джокович в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе