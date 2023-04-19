Джокович о первом матче в Баня-Луке: «Наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл»
Новак Джокович прокомментировал победу над Люкой Ван Ашем во втором круге в Баня-Луке.
Он обыграл француза 6:7(4), 6:3, 6:2 за 2 часа 38 минут.
«Это было непросто. Если честно, наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл. Я не мог войти в корт. Не мог забить ни одного виннерса.
Он был на мяче полтора сета, пока я не начал набирать ритм. Но я доволен тем, как закончил матч. Конечно, я могу играть лучше, но победа есть победа», – сказал Джокович в интервью на корте.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
К РГ плавно подойдёт в хорошей форме. А вообще Рим покажет. Вряд ли он в Мадриде будет играть.
Можно слить Рублю в финале, фанаты флажка впадут в эйфорию
Главное взять УИМ, а на Итоговом или на другом важном турнире деклассировать дрюню