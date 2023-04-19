Джокович о первом матче в Баня-Луке: «Наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл»

Теги Новак Джокович ATP Люка Ван Аш Srpska Open Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Люкой Ван Ашем во втором круге в Баня-Луке.

Он обыграл француза 6:7(4), 6:3, 6:2 за 2 часа 38 минут.

«Это было непросто. Если честно, наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл. Я не мог войти в корт. Не мог забить ни одного виннерса.

Он был на мяче полтора сета, пока я не начал набирать ритм. Но я доволен тем, как закончил матч. Конечно, я могу играть лучше, но победа есть победа», – сказал Джокович в интервью на корте.

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22 комментария

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AminO2
Джоковича в Бане просто запарил один француз.
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+23
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Aa aaa
Ответ arseny572
Новак, извини, но сегодня 1,5 сета медленным был ты. На грунте таких как француз 50 челов точно наберётся и все они на мяче. И если ты не приведешь кондиции в порядок, то ракеток не хватит в арсенале. Нужно браться за ум.
после такого обращения, ждем ответа в комментариях от Новака всем спортсом
+18
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+17
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knzhnmdscj
Ответ SN78
Подписываюсь , уровень игры Новака очень упал. На РГ с таким уровнем даже до 1/8 не дойти. Надеюсь он восстановится, но сейчас страшно представить что с ним сделают игроки из первой десятки 🤦🏻
Да Новак и в прошлом году в Белграде 250 еле бегал, зато потом не остановить было))
+15
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+14
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knzhnmdscj
Ответ mrs Bennet
Люди, наверное, далеки от спорта и тенниса, и что такое игровая практика не знают. Можно убиться на тренировках, но реальную игру в туре ничто не заменит.
Так да, я в прошлом году помню как он еле играл Белград, останавливался и опираясь на ракетку дышал, тогда казалось, что он вообще за сезон ничего не возьмёт, а через пару месяцев взял шлем) поэтому рано оценивать Новака.
+8
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knzhnmdscj
Ответ Sincere
в смысле не остановить? остановили же) если вы об РГ...
Имхо, я Новака и не считала фаворитом на РГ, понятно было, что вероятно возьмёт Надаль, особенно после его победы на АО ) Но мастерс, Уим, Итоговый - разве мало?
+6
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mrs Bennet
Ответ knzhnmdscj
Да Новак и в прошлом году в Белграде 250 еле бегал, зато потом не остановить было))
Люди, наверное, далеки от спорта и тенниса, и что такое игровая практика не знают. Можно убиться на тренировках, но реальную игру в туре ничто не заменит.
+5
0
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Андрей Судалин
Ответ AminO2
Джоковича в Бане просто запарил один француз.
Не запарил, а пропарил перед грядущей битвой с Лайовичем или Баррером.
+6
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arseny572
Новак, извини, но сегодня 1,5 сета медленным был ты. На грунте таких как француз 50 челов точно наберётся и все они на мяче. И если ты не приведешь кондиции в порядок, то ракеток не хватит в арсенале. Нужно браться за ум.
+6
-2
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trumpet
Ответ AminO2
Джоковича в Бане просто запарил один француз.
И едва не забанил.
+7
-4
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Dm ycontact
“Тяжело на тренировочном турнире, легко на РГ.“ Нужно набирать форму постепенно и к концу мая войти в форму на 100%., Если с первых туров играть на полную катушку, то к маю уже не хватит сил. Если бы Джокер не знал, как играть и выигрывать, то он не смог бы 8 -й сезон и 382 недели быть первой ракеткой. Его не так легко победить, как это, иногда, кажется с экрана
+3
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Sincere
Ответ knzhnmdscj
Да Новак и в прошлом году в Белграде 250 еле бегал, зато потом не остановить было))
в смысле не остановить? остановили же) если вы об РГ...
+4
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Kironbet
Розыгрыши на удивление и правда были неимоверно долгими %)
+3
0
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Радость Ди Мария
Да всё норм, учитывая кол-во игровой практики.
К РГ плавно подойдёт в хорошей форме. А вообще Рим покажет. Вряд ли он в Мадриде будет играть.
+2
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SN78
Ответ arseny572
Новак, извини, но сегодня 1,5 сета медленным был ты. На грунте таких как француз 50 челов точно наберётся и все они на мяче. И если ты не приведешь кондиции в порядок, то ракеток не хватит в арсенале. Нужно браться за ум.
Подписываюсь , уровень игры Новака очень упал. На РГ с таким уровнем даже до 1/8 не дойти. Надеюсь он восстановится, но сейчас страшно представить что с ним сделают игроки из первой десятки 🤦🏻
+4
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nick-basil
Надеюсь местные ребята укатают Новаку покрепче его корт.
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Helga Kl
Ответ Typizza
Новак разжирел, тяжело двигается ветеран.
Он матёрый волк, вы его с кем-то путаете)
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anatoli
За то напарился
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ugmyanswer
Ответ arseny572
Новак, извини, но сегодня 1,5 сета медленным был ты. На грунте таких как француз 50 челов точно наберётся и все они на мяче. И если ты не приведешь кондиции в порядок, то ракеток не хватит в арсенале. Нужно браться за ум.
Всё идёт по плану
Можно слить Рублю в финале, фанаты флажка впадут в эйфорию
Главное взять УИМ, а на Итоговом или на другом важном турнире деклассировать дрюню
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