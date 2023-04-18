Ван Аш о матче с Джоковичем: «Не знаю, величайший он или нет, но он монстр»

Теги Новак Джокович ATP Люка Ван Аш Srpska Open Теннис

Люка Ван Аш поделился настроем на матч с Новаком Джоковичем в Баня-Луке.

В первом круге 18-летний француз обыграл Стэна Вавринку и вышел на 22-кратного чемпиона «Больших шлемов».

«Играть с ним – большая честь. Он легенда тенниса. Не знаю, величайший он или нет, но он монстр. Не то чтобы он мой любимый игрок, но я его очень уважаю за все достижения и все, что он делает для тенниса

Я знаю, что могу бороться. Будет сложно, потому что у него невероятный опыт, но я не собираюсь облегчать ему задачу. В любом случае, я буду стараться. Уверен, я получу огромное удовольствие и бесценный опыт. Сделаю все возможное для победы».

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4 комментария

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sashati
Он величайший. Из действующих игроков.
А сравнивать в Истории пустая затея..
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bobodo12
Ваще наглый ноунейм
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