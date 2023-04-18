Андрей Рублев: «До приезда думал, что в Боснии знают только Джоковича. Сейчас понял, как много людей знают и поддерживают меня»

Андрей Рублев рассказал о поддержке болельщиков в Баня-Луке.

В Боснии и Герцеговине россиянин сыграет после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«До приезда думал, что в Боснии знают только Джоковича. Я не знал, насколько хорошо они меня знают, и только когда приехал, понял, как много людей знают и поддерживают меня.

Мне кажется, что здесь меня знает больше людей, чем в Монте-Карло. Я чувствую, что здесь меня будут сильно поддерживать».

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