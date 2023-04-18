Андрей Рублев: «До приезда думал, что в Боснии знают только Джоковича. Сейчас понял, как много людей знают и поддерживают меня»

Теги ATP Андрей Рублев Srpska Open Теннис

Андрей Рублев рассказал о поддержке болельщиков в Баня-Луке.

В Боснии и Герцеговине россиянин сыграет после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«До приезда думал, что в Боснии знают только Джоковича. Я не знал, насколько хорошо они меня знают, и только когда приехал, понял, как много людей знают и поддерживают меня.

Мне кажется, что здесь меня знает больше людей, чем в Монте-Карло. Я чувствую, что здесь меня будут сильно поддерживать».

Рублев наконец выиграл «чертов «Мастерс». Он шел к нему дольше Медведева и Сафина вместе взятых

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15 комментариев

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Никита Волк
Я думаю, что Андрей один из немногих теннисистов, которых поддерживают в любой точке мира на любом турнире
+46
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+43
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Helga Kl
Умница, что не снялся 💪
+29
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nick-basil
В Боснии большая часть населения сербы. Все югославы при этом теннисные ребята. Почему не знать Рублева? В топ-10 уже 4 года
+17
-1
+16
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Светлана Менова
Да, там в инста-аккаунте турнира видела комментариий от местного болельщика: "Андрей, здесь ты можешь говорить на русском!"))
+12
0
+12
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Россия будет свободной
Во-первых, Рублев популярен везде,
во-вторых, это дежурная любезность в адрес хозяев (интервью дано местной газете)
+17
-8
+9
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Slaviša-Bato Živaljević
Ответ Россия будет свободной
Во-первых, Рублев популярен везде, во-вторых, это дежурная любезность в адрес хозяев (интервью дано местной газете)
nije kurtoazija, dočekan je ovacijama na Srpska openu! u Banja Luci vole Ruse, a on je pristojan i drag mladić!
+9
0
+9
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KoolThing
Ответ nick-basil
В Боснии большая часть населения сербы. Все югославы при этом теннисные ребята. Почему не знать Рублева? В топ-10 уже 4 года
Не в Боснии, а в Республике Сербской.
+6
-1
+5
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sashati
Ответ Helga Kl
Умница, что не снялся 💪
не снялся в нетфликсе)
+3
-1
+2
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mastikhin
Ответ Картман
Он правильно не стал менять "свой график". Это был бы другой стресс. Да Балканы в это время года - это "что-то"...
ага, дождь третий день, игры переносятся и переносятся, до сих пор первый круг не доиграли.
+1
0
+1
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Картман
Он правильно не стал менять "свой график". Это был бы другой стресс. Да Балканы в это время года - это "что-то"...
0
0
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KoolThing
Толл
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