Рублев о дружеской помощи Гахову: «Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike»

Теги ATP Андрей Рублев Иван Гахов Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что помог с экипировкой Ивану Гахову.

О помощи Рублева заявил сам Гахов в интервью официальному сайту ATP.

«Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike. Это все. Но да, мы знаем друг друга с детства, когда еще играли по юниорам, он всего на год старше меня. Так что мы часто играли вместе на турнирах РТТ и Tennis Europe. Где-то даже выступали в паре.

Но на этом все. Да, иногда он мне писал и спрашивал, могу ли я дать ему какие-то вещи, и я помогал (улыбается)», – сказал Рублев на пресс-конференции.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Просто для топовых теннисистов это выглядит какой-то обыденностью. Касаткина же рассказывала в блоге, что вещей остается очень много, и они их раздают. Поэтому сам Андрей и не воспринимает это как прям помощь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Титков
Ответ Dikki Shelton
Рублев хороший теннисист.
Рублев -хороший мужик.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luis Bovleck
Андрей иногда бывает заговаривается как в эпизоде "мне дали билет на матч НБА, но засунули при этом на самую галерку, а все звезды были в первом ряду и вся вечеринка прошла внизу". Так и тут "он мне писал и просил дать вещи" можно было не афишировать. Выходит будто Гахов чуть ли не побирается и в последней рваной майке играет.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
на теннис тв сегодня смотрел как Димитров и Рублев зарубились ракетками 50-х и 80 -х годов..Григор одержал убедительную победу а Андрей шутил и валял Ваньку))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trumpet
Забавно, что на фотках на Андрюхе форма висит, как на вешалке, а на Иване сидит вполне себе ))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6k2uaqfx3e
Рублев хороший Человек!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aibek Mak
Рублев настоящий. Скромный. Добрый. Нервный.)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Рублев хороший теннисист.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лысый из Реала
Какой же Рублев скромный
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий