Рублев о дружеской помощи Гахову: «Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike»

Андрей Рублев прокомментировал то, что помог с экипировкой Ивану Гахову.

О помощи Рублева заявил сам Гахов в интервью официальному сайту ATP.

«Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike. Это все. Но да, мы знаем друг друга с детства, когда еще играли по юниорам, он всего на год старше меня. Так что мы часто играли вместе на турнирах РТТ и Tennis Europe. Где-то даже выступали в паре.

Но на этом все. Да, иногда он мне писал и спрашивал, могу ли я дать ему какие-то вещи, и я помогал (улыбается)», – сказал Рублев на пресс-конференции.

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