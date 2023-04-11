Иван Гахов: «В прошлом году Рублев помог мне с одеждой, потому что у меня нет контракта с экипировочными спонсорами»

Иван Гахов рассказал, как общается с топами российского мужского тенниса.

Гахов – сверстник Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублева. Он с 14 лет живет и тренируется в Испании.

«В прошлом году Андрей помог мне с одеждой, потому что у меня нет контракта с экипировочными спонсорами. С Даниилом мы тоже дружим, вместе рубимся в игры на телефоне и в PlayStation. Карен здесь поздравлял меня после каждой победы, так что мы в хороших отношениях».

Также он рассказал о совместном с Медведевым увлечением фэнтези-футболом.

«Мы собираем команду, и все зависит от того, как [игроки] проявляют себя в реальной жизни, особенно в АПЛ. Вот почему мы следим – мы играем большой компанией друзей. У Даниила к этому такая же страсть, как и к теннису. Его бойцовский дух поражает. Он всегда хочет побеждать и проживает каждый момент».

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