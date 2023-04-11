Иван Гахов: «В прошлом году Рублев помог мне с одеждой, потому что у меня нет контракта с экипировочными спонсорами»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Иван Гахов Теннис

Иван Гахов рассказал, как общается с топами российского мужского тенниса.

Гахов – сверстник Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублева. Он с 14 лет живет и тренируется в Испании.

«В прошлом году Андрей помог мне с одеждой, потому что у меня нет контракта с экипировочными спонсорами. С Даниилом мы тоже дружим, вместе рубимся в игры на телефоне и в PlayStation. Карен здесь поздравлял меня после каждой победы, так что мы в хороших отношениях».

Также он рассказал о совместном с Медведевым увлечением фэнтези-футболом.

«Мы собираем команду, и все зависит от того, как [игроки] проявляют себя в реальной жизни, особенно в АПЛ. Вот почему мы следим – мы играем большой компанией друзей. У Даниила к этому такая же страсть, как и к теннису. Его бойцовский дух поражает. Он всегда хочет побеждать и проживает каждый момент».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёля Иванова
Ответ Abil Alex
Андрею респект
Даниил был прав в своей речи, что Андрей самый добрый человек в туре. Его и болельщики любят судя по комментариям в ютюбе под видео где он участвует.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Korendos
Очень здорово, что люди, которые помогают спортсменам, могут это делать не только в качестве поддержки.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abil Alex
Андрею респект
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Андрей хорош, даже в небольшом, но помощь часто нужна менее успешным товарищам
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий