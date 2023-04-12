Джокович об игре Гахова: «У него немного нетипичный теннис для игрока из России, но я слышал, что он уже давно живет и тренируется в Испании»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Иван Гахов Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Иваном Гаховым..

Во втором круге в Монте-Карло он обыграл его со счетом 7:6(2), 6:2.

«Я посмотрел кусочки его матча в первом круге. И все.

Знал, что он левша, а я несколько недель не тренировался с левшами. Пришлось немного адаптироваться на приеме и в игре, чтобы справиться с сильным вращением, которое он придает с форхенда.

Очень хороший игрок. У него немного нетипичный теннис для игрока из России, но я слышал, что он уже давно живет и тренируется в Испании. Я понимаю, почему он успешен на грунте. Нужно отдать ему должное за очень хороший первый сет.

Я в первом сете играл не очень, но второй получился лучше. Я поднял уровень и хорошо закончил матч».

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2 комментария

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Serge Vendino
У Новака какие-то стереотипы об игроках из России. Когда с Карацевым первый раз играл, тоже говорил про типичные-нетипичные качества, но все же в разных местах тренеруются и с тренерами разных национальностей
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Сергей Чугунников
Джоковичу конечно виднее. Но среди тех игроков из России, кто сейчас на виду, нет ни одного похожего друг на друга. Все играют в разных стилях, с разной техникой. На общий взгляд, скорее, сложно у наших ребят найти что-то общее.
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