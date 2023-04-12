Джокович об игре Гахова: «У него немного нетипичный теннис для игрока из России, но я слышал, что он уже давно живет и тренируется в Испании»

Новак Джокович прокомментировал победу над Иваном Гаховым..

Во втором круге в Монте-Карло он обыграл его со счетом 7:6(2), 6:2.

«Я посмотрел кусочки его матча в первом круге. И все.

Знал, что он левша, а я несколько недель не тренировался с левшами. Пришлось немного адаптироваться на приеме и в игре, чтобы справиться с сильным вращением, которое он придает с форхенда.

Очень хороший игрок. У него немного нетипичный теннис для игрока из России, но я слышал, что он уже давно живет и тренируется в Испании. Я понимаю, почему он успешен на грунте. Нужно отдать ему должное за очень хороший первый сет.

Я в первом сете играл не очень, но второй получился лучше. Я поднял уровень и хорошо закончил матч».

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