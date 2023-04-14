Фриц прервал 12-матчевую серию побед Циципаса в Монте-Карло

Тэйлор Фриц обыграл Стефаноса Циципаса в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло – 6:2, 6:4.

Циципас – чемпион двух последних турниров в Монте-Карло – не проигрывал там с 2019 года. По итогам недели он выпадет из топ-3.

Фриц третий раз вышел в полуфинал «Мастерса»: в 2021-м и 2022-м он доходил до этой стадии в Индиан-Уэллс.

Теперь американец сыграет с Андреем Рублевым (4:2 в личных встречах).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе