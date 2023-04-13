Музетти впервые обыграл первую ракетку мира и вернется в топ-20
Лоренцо Музетти обыграл Новака Джоковича в 1/8 «Мастерса» в Монте-Карло – 4:6, 7:5, 6:4.
Теперь баланс итальянца против топ-10 составляет 5:9, а против топ-5 – 2:6. Он впервые обыграл действующего лидера рейтинга.
Музетти второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Первый был в ноябре прошлого года – в Париже.
За счет выступления в Монако Музетти гарантировал себе возвращение в топ-20.
Теперь он сыграет с Янником Синнером (0:1 в личных встречах).
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