Музетти впервые обыграл первую ракетку мира и вернется в топ-20

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти обыграл Новака Джоковича в 1/8 «Мастерса» в Монте-Карло – 4:6, 7:5, 6:4.

Теперь баланс итальянца против топ-10 составляет 5:9, а против топ-5 – 2:6. Он впервые обыграл действующего лидера рейтинга.

Музетти второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Первый был в ноябре прошлого года – в Париже.

За счет выступления в Монако Музетти гарантировал себе возвращение в топ-20.

Теперь он сыграет с Янником Синнером (0:1 в личных встречах).

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26 комментариев

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Матвей Суицидин
Музетти понравился, еще бы бэкхенд подтянуть.
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Nikolay Stavrogin
Ответ arseny572
Сегодня была откровенная халтура от Новака. Играть три года подряд на домашнем турнире таким образом - неуважение к зрителям и болельщикам. А наигрывать форму , ещё раз повторюсь, в 35 на Мастерсе просто глупо и самонадеянно. Тем более, когда ты месяц нигде не играл и мог заявиться на любые турниры, чтобы не сдыхать после розыгрыша на грунте в 10-15 ударов. Очень сегодня расстроил, упрямство сегодня было не по делу, совсем.
я тоже такие мысли имею, но потом вспоминаю, какой плотный график летом. Зачем Новаку держать пик формы от монте-карло до уимблдона? не 20 лет же. Скажется там, где не надо. Он думаешь почему исторически юсо хуже других шлемов играет? именно из-за усталости на первых трех шлемах сезона, в первую очередь.
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Kironbet
Ответ инок
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Да, странно что итальянцы там сплошные что ли на матче были- поддержка мощная была за пижона итальянского..
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tRIFF
Ответ VaD
На грунте наиболее высокий уровень конкуренции. Для всех топовых молодых игроков глина является любимым покрытием. В то же время, Джокович - коллапсник, поэтому его поражение первому же серьезному сопернику на конкурентном покрытии является закономерным и полностью соответствует современным тенденциям тенниса.
Сценаристами уже заготовлена трогательная церемония прощания с Рафой на РГ после проигрыша Гарину в третьем круге
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Kironbet
Ответ arseny572
Его упрямство это вообще конечно. Представляю сколько Горан терпит. К концу карьеры характер хуже стал явно
Лавры когда человек имеет- намного сложнее прислушиваться к окружению, это факт.
Но упрямство это вещь такая- как палка о двух концах- иногда в минус, а иногда и в плюс...
Но простой уже который раз ему боком выходит, может ленца конечно еще поддавливает...
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инок
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arseny572
Ответ Kironbet
Соглашусь насчет набора формы, думаю упертый он, не уговорить еще. Наверняка ему команда это подсказывала, но не гоже Императорам по помойкам набирать форму... %( Так что да, прогулял месяц, вот чуда и не случилось. Плюс еще боль в локте "помогла"...
Его упрямство это вообще конечно. Представляю сколько Горан терпит. К концу карьеры характер хуже стал явно
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dimamak10
Решил посмотреть когда Джокович в последний раз брал Монте Карло. В 2015м, а после максимум в 1/4ю выходил, дважды вылетал во втором круге
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Kironbet
Ответ arseny572
Сегодня была откровенная халтура от Новака. Играть три года подряд на домашнем турнире таким образом - неуважение к зрителям и болельщикам. А наигрывать форму , ещё раз повторюсь, в 35 на Мастерсе просто глупо и самонадеянно. Тем более, когда ты месяц нигде не играл и мог заявиться на любые турниры, чтобы не сдыхать после розыгрыша на грунте в 10-15 ударов. Очень сегодня расстроил, упрямство сегодня было не по делу, совсем.
Соглашусь насчет набора формы, думаю упертый он, не уговорить еще. Наверняка ему команда это подсказывала, но не гоже Императорам по помойкам набирать форму... %( Так что да, прогулял месяц, вот чуда и не случилось. Плюс еще боль в локте "помогла"...
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VaD
На грунте наиболее высокий уровень конкуренции. Для всех топовых молодых игроков глина является любимым покрытием. В то же время, Джокович - коллапсник, поэтому его поражение первому же серьезному сопернику на конкурентном покрытии является закономерным и полностью соответствует современным тенденциям тенниса.
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Генадий Адамов
Столько брейков от обоих, как женский теннис, такое впечатление, что Ноле просто тренировался, посмотрим, что Музи покажет против грешника
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arseny572
Ответ Typizza
Лоренцо подтвердил, что на грунте представляет собой серьезную угрозу. Красиво выиграл у Джоковича, которого и раньше, в 2021-м, хорошенько потрепал на РГ.
Не обольщайтесь, Лоренцо сегодня ровным счётом ничего не показал.
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Денис Шмелев
Ответ igor nn
Если Мед пройдет Сашу то я уже и не удивлюсь что он и титул может взять.Ну и философ Платонос Сокраципас конечно тоже хорош.
Думаю, Руне обыграть будет еще сложнее, чем Зверева. Хольгеровская техника и движение отлично адаптированы к грунту.
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Ma-Tzu
Ответ arseny572
Сегодня была откровенная халтура от Новака. Играть три года подряд на домашнем турнире таким образом - неуважение к зрителям и болельщикам. А наигрывать форму , ещё раз повторюсь, в 35 на Мастерсе просто глупо и самонадеянно. Тем более, когда ты месяц нигде не играл и мог заявиться на любые турниры, чтобы не сдыхать после розыгрыша на грунте в 10-15 ударов. Очень сегодня расстроил, упрямство сегодня было не по делу, совсем.
Слишком важный персона для всяких эшторилов)
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balikotti
Ответ Dikki Shelton
Джокович проиграл. И это прекрасно. 👍👍👍.
🤣🤣🤣🤣
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Джульетта Джульетта
Если даже вспомнить хотя бы недавнее сопротивление Гахова, то уже вполне ожидаемо. А если забрести еще поглубже в календарь истории, то можно вспомнить, как 2 года назад 19-летний Музетти уже дал жару Новаку, отжав у того два первых сета на Ролан Гарросе.
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SN78
Ответ arseny572
Сегодня была откровенная халтура от Новака. Играть три года подряд на домашнем турнире таким образом - неуважение к зрителям и болельщикам. А наигрывать форму , ещё раз повторюсь, в 35 на Мастерсе просто глупо и самонадеянно. Тем более, когда ты месяц нигде не играл и мог заявиться на любые турниры, чтобы не сдыхать после розыгрыша на грунте в 10-15 ударов. Очень сегодня расстроил, упрямство сегодня было не по делу, совсем.
Полностью поддерживаю, очень самонадеянно. О чем думает тренерский штаб не понятно. Ему с атр 250 после месяца нужно раскачиваться
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ChefJhonnyMorgan
Давно такой ужасной игры не видел у Джоковича, Музетти с победой 💪💪💪
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igor nn
Если Мед пройдет Сашу то я уже и не удивлюсь что он и титул может взять.Ну и философ Платонос Сокраципас конечно тоже хорош.
+1
-3
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arseny572
Сегодня была откровенная халтура от Новака. Играть три года подряд на домашнем турнире таким образом - неуважение к зрителям и болельщикам. А наигрывать форму , ещё раз повторюсь, в 35 на Мастерсе просто глупо и самонадеянно. Тем более, когда ты месяц нигде не играл и мог заявиться на любые турниры, чтобы не сдыхать после розыгрыша на грунте в 10-15 ударов. Очень сегодня расстроил, упрямство сегодня было не по делу, совсем.
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sedric
Провел десербизацию турнира, получается.
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dimon 2.0
акела промахнулся. нам нужен новый вожак стаи !
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Typizza
Лоренцо подтвердил, что на грунте представляет собой серьезную угрозу. Красиво выиграл у Джоковича, которого и раньше, в 2021-м, хорошенько потрепал на РГ.
+4
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SN78
С таким уровнем игры Ноле нужно играть в АTP -250, увы. Если будет и дальше по месяцу отдыхать , то будет скатываться вниз по рейтингу. Печально 😏
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Akula Ji
Хорош..
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