Даниил Медведев: «По-моему, у меня есть способности к языкам. Но пока играю в теннис, не хочется посвящать время изучению»

Даниил Медведев прокомментировал способности к изучению языков.

После победы в первом матче в Монте-Карло его попросили прокомментировать то, что он хорошо говорит по-французски.

«Я переехал во Францию в 18 лет, а в 21-22 уехал в Монако, где все тоже говорят по-французски. У меня вся команда говорит на французском. Так что со временем я тоже заговорил.

По-моему, у меня есть способности к языкам. Когда закончу карьеру, может быть, выучу испанский или итальянский – потому что они близки к французскому. Но пока я играю в теннис, мне не хочется посвящать время изучению языков».

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