Даниил Медведев: «По-моему, у меня есть способности к языкам. Но пока играю в теннис, не хочется посвящать время изучению»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал способности к изучению языков.

После победы в первом матче в Монте-Карло его попросили прокомментировать то, что он хорошо говорит по-французски.

«Я переехал во Францию в 18 лет, а в 21-22 уехал в Монако, где все тоже говорят по-французски. У меня вся команда говорит на французском. Так что со временем я тоже заговорил.

По-моему, у меня есть способности к языкам. Когда закончу карьеру, может быть, выучу испанский или итальянский – потому что они близки к французскому. Но пока я играю в теннис, мне не хочется посвящать время изучению языков».

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13 комментариев

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kyckoba
Ответ hrum
после французского итальянский учится за 3 месяца до уровня B2 вообще без напряга. а если есть способности, то ещё быстрее. не надо ждать конца карьеры
Вы выучили так? Имхо это больше про испанский, итальянский сильно сложнее
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kyckoba
Ответ murzzzzzilka
Пока до неправильных глаголов не дойдешь😂
Именно)
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murzzzzzilka
Ответ hrum
после французского итальянский учится за 3 месяца до уровня B2 вообще без напряга. а если есть способности, то ещё быстрее. не надо ждать конца карьеры
Пока до неправильных глаголов не дойдешь😂
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-1
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ProLL
Ответ Генадий Адамов
русский, немецкий а ещё?
Английский
+1
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+1
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Генадий Адамов
Ответ Sawka-promakawka
Сашок тоже свободно на 3-х языках шпарит)
русский, немецкий а ещё?
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-1
-1
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Sawka-promakawka
Ответ Генадий Адамов
да он ещё и полиглот, талант он и есть талант, разносторонняя личность, Красава
Сашок тоже свободно на 3-х языках шпарит)
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trumpet
Как я его понимаю! Я вот думаю, что у меня есть способности к теннису, но все откладываю до пенсии )
+3
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+3
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Алексей Ильин
Ответ hrum
после французского итальянский учится за 3 месяца до уровня B2 вообще без напряга. а если есть способности, то ещё быстрее. не надо ждать конца карьеры
не думал что прям так быстро)
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0
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hrum
после французского итальянский учится за 3 месяца до уровня B2 вообще без напряга. а если есть способности, то ещё быстрее. не надо ждать конца карьеры
+3
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+2
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Alex Ell
Английский у него приличный ,но не более,ну точно лучше чем у Рублева,а вот по-французский,думаю он шпарит очень хорошо.
0
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0
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Генадий Адамов
да он ещё и полиглот, талант он и есть талант, разносторонняя личность, Красава
+11
-1
+10
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Россия будет свободной
послушал его вчерашнюю пресс-конференцию, которая большей часть прошла на французском - прифигел от его французского
+16
-1
+15
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Наглая Кайса
А я восемь лет живу в Дубае и на арабском ноль 🤣
+7
-5
+2
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