Иван Любичич: «Никто не хочет показаться высокомерным, но все утверждают, что почти выиграли «Ролан Гаррос» в прошлом году 😂»

Теги Иван Любичич Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Иван Любичич прокомментировал слова Александра Зверева о прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Вчера Зверев заявил, что не хочет показаться высокомерным, но если бы не травма, то он выиграл бы турнир. 

«Никто не хочет показаться высокомерным, но все утверждают, что почти выиграли «Ролан Гаррос» в прошлом году 😂. Обожаю такое!!! Трэшток в деле!! 🌶️», – написал бывший тренер Роджера Федерера. 

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2 комментария

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Sincere
почему все? кроме Сашульки еще кто-то?)
+2
0
+2
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Андрей Михайленко
Ожидание - почти выиграл РГ, реальность - дважды отдался за сет Бублику на грунте.
+6
0
+6
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