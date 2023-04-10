Онс Жабер: «Я постепенно прибавляю и намерена в этом году взять «Большой шлем»

Онс Жабер пошутила, что в ее новом доме в Тунисе будет большая комната для трофеев.

«Я выставлю крупные трофеи, уимблдонский и с других «Больших шлемов», которые я хочу выиграть».

поделилась, с каким настроем вышла на финал в Чарлстоне, где обыграла – 7:6(6), 6:4.

«Если хочешь чего-то добиться, нужно верить и только тогда сможешь это реализовать. Сегодня я так и сделала. Я представляла, как держу трофей, представляла себя на фотосессии после церемонии. У себя в воображении я уже взяла этот титул, и это произошло».

Также она ответила, что поможет продолжить успешное выступление на грунте.

«Если честно, сохранить такой настрой и дальше так играть. Я рада, что нахожу свой ритм, и надеюсь, что мой организм позволит мне играть.

Я очень жду турниров в Штутгарте, Мадриде, Риме. Грунт – потрясающее покрытие, я его обожаю. Я работаю над многими аспектами. И все идет по-моему: я постепенно прибавляю и намерена в этом году взять «Большой шлем».

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