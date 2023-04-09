Карлос Рамос, оштрафовавший Серену на гейм в финале US Open-2018, впервые отработает финал ATP

Теги ATP Millennium Estoril Open Карлос Рамос Теннис

Португальский судья Карлос Рамос отработает финал турнира в Эшториле между Каспером Руудом и Миомиром Кецмановичем. Рамос работает в ITF с 1991 года и впервые отсудит финал ATP.

При этом на счету Рамоса 10 одиночных финалов турниров «Большого шлема» (включая US Open-2018, где он оштрафовал Серену Уильямс на гейм), пять финалов Кубка Дэвиса и два финала Олимпиады.

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11 комментариев

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Lada_ok
Ответ Россия будет свободной
это его так наказали неформально, получается, что после этого не допускали до статусных матчей?
Может он только в WTA работал..
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JBond
Очень бы хотелось почитать его комментарии по этой ситуации
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jonnysilverhand01
Это кстати дядя Серхио Рамоса из футбола
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-1
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Доминик
Западная толерантность во всей красе. Если белый мужик штрафует черную тетку, причем абсолютно справедливо, ему фактически выдают черную метку (сорри за каламбур) с запретом на работу. Если черная в ответ начинает угрожать и оскорблять, никто не привлечет ее к суду. Наоборот, все ее жалеют и облизывают. Мир сошел с ума.
+4
-2
+2
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Ан Кот
по делу оштрафовал неприкасаемую,
кстати когда уже Вада наберется смелости и расскажет сколько ТУЕ она выдала той вечнобольной с 200 килограммовой подачей?
+6
-2
+4
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Ан Кот
Ответ Россия будет свободной
это его так наказали неформально, получается, что после этого не допускали до статусных матчей?
похоже что да
+3
0
+3
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Россия будет свободной
это его так наказали неформально, получается, что после этого не допускали до статусных матчей?
+6
0
+6
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Dikki Shelton
Серена величайшая 👍👍👍. Рамос был неправ.
+3
-7
-4
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Евгений Фабиянчук
Красиво тогда щёлкнул по носу допингистке)
+14
-5
+9
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costa0545
Как бы плохо я не относился к Сирене, но тогда это решение было чересчур суровое)))
+1
-8
-7
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sashati
Мама мыла раму, рама оказалась железной!
+2
0
+2
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