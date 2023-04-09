Карлос Рамос, оштрафовавший Серену на гейм в финале US Open-2018, впервые отработает финал ATP
Португальский судья Карлос Рамос отработает финал турнира в Эшториле между Каспером Руудом и Миомиром Кецмановичем. Рамос работает в ITF с 1991 года и впервые отсудит финал ATP.
При этом на счету Рамоса 10 одиночных финалов турниров «Большого шлема» (включая US Open-2018, где он оштрафовал Серену Уильямс на гейм), пять финалов Кубка Дэвиса и два финала Олимпиады.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
кстати когда уже Вада наберется смелости и расскажет сколько ТУЕ она выдала той вечнобольной с 200 килограммовой подачей?