Карлос Рамос, оштрафовавший Серену на гейм в финале US Open-2018, впервые отработает финал ATP

Португальский судья отработает финал турнира в Эшториле между и . Рамос работает в с 1991 года и впервые отсудит финал .

При этом на счету Рамоса 10 одиночных финалов турниров «Большого шлема» (включая US Open-2018, где он оштрафовал Серену Уильямс на гейм), пять финалов Кубка Дэвиса и два финала Олимпиады.

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