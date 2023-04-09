Рууд о Медведеве на грунте: «В прошлом движение было его главной проблемой»

Каспер Рууд прокомментировал игру Даниила Медведева на грунте.

Россиянин неоднократно говорил, как сильно не любит это покрытие.

«Думаю, можно сказать, что в прошлом движение было его главной проблемой на грунте. Но я читал интервью, в которых он говорил, что хочет его отработать. Посмотрим, получится ли в этом году.

И у него же были хорошие результаты на грунте. Он играл в полуфинале в Монте-Карло и в финале в Барселоне. Так что, конечно, он способен показывать хорошую игру везде».

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