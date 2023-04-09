Рууд о Медведеве на грунте: «В прошлом движение было его главной проблемой»

Теги ATP Даниил Медведев Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал игру Даниила Медведева на грунте.

Россиянин неоднократно говорил, как сильно не любит это покрытие.

«Думаю, можно сказать, что в прошлом движение было его главной проблемой на грунте. Но я читал интервью, в которых он говорил, что хочет его отработать. Посмотрим, получится ли в этом году.

И у него же были хорошие результаты на грунте. Он играл в полуфинале в Монте-Карло и в финале в Барселоне. Так что, конечно, он способен показывать хорошую игру везде».

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3 комментария

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nick-basil
За минувший год в арсенале Медведева появился подкрученный форхенд. Он пытается им играть уже в Австралии. Но в чистом виде с этими кручеными "плюшками" народ справлялся без особых проблем. Сейчас эти "спинчики" , которые он пытается делать поглубже, похожи на тактическое оружие.
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nick-basil
Медведев на земле играет в своей обычной манере. Быстро перебирать ножками и скользить в разножках просто вдруг невозможно начать. ...
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Йенс Мустерманн
Даже в какой-то мере интересно стало, чем может закончиться гипотетический финал к примеру в Барселоне между одним игроком, неспособным взять что-то серьёзнее грунтовой водокачки, и вторым, могущем лишь на быстром харде.
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