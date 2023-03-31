Россиян и белорусов допустят до «Уимблдона». Нужно будет подписать «декларацию о нейтралитете»

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что россиян и белорусов допустят до «Уимблдона».

«Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к тому, что ATP и WTA наложили на нас серьезные штрафные санкции, включая реальную возможность прекращения нашего членства в случае повторного недопуска в 2023 году.

Это означало бы отмену наших профессиональных теннисных турниров в Queen’s Club, Истбурне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и в будущем.

Мы неоднократно выступали против этих санкций и по-прежнему глубоко разочарованы примененными мерами», – говорится в заявлении.

Российские и белорусские игроки, а также их команды должны будут подписать «декларацию о нейтралитете». «Это отвечает рекомендациям правительства Великобритании, и такой подход используется в других видах спорта.

Новая декларация будет действовать на всех турнирах LTA с начала травяного сезона.

Соблюдение деклараций о нейтралитете игроков будет контролироваться и обеспечиваться турами», – говорится в заявлении.

При этом на турнирах будут запрещены флаги России и Беларуси и другие символы и действия в поддержку.

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