Россиян и белорусов допустят до «Уимблдона». Нужно будет подписать «декларацию о нейтралитете»
Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что россиян и белорусов допустят до «Уимблдона».
«Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к тому, что ATP и WTA наложили на нас серьезные штрафные санкции, включая реальную возможность прекращения нашего членства в случае повторного недопуска в 2023 году.
Это означало бы отмену наших профессиональных теннисных турниров в Queen’s Club, Истбурне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и в будущем.
Мы неоднократно выступали против этих санкций и по-прежнему глубоко разочарованы примененными мерами», – говорится в заявлении.
Российские и белорусские игроки, а также их команды должны будут подписать «декларацию о нейтралитете». «Это отвечает рекомендациям правительства Великобритании, и такой подход используется в других видах спорта.
Новая декларация будет действовать на всех турнирах LTA с начала травяного сезона.
Соблюдение деклараций о нейтралитете игроков будет контролироваться и обеспечиваться турами», – говорится в заявлении.
При этом на турнирах будут запрещены флаги России и Беларуси и другие символы и действия в поддержку.
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https://www.lta.org.uk/news/statement-on-russian-and-belarusian-players-at-events-in-2023
Тем более ссылка на источник не работает, ау, редактор
не нравится, пожалуйста паспорт сдай, а дальше подписывай что угодно, но уже не являясь российским гражданином