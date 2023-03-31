Россиян и белорусов допустят до «Уимблдона». Нужно будет подписать «декларацию о нейтралитете»

Теги Уимблдон ATP WTA LTA Теннис

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что россиян и белорусов допустят до «Уимблдона».

«Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к тому, что ATP и WTA наложили на нас серьезные штрафные санкции, включая реальную возможность прекращения нашего членства в случае повторного недопуска в 2023 году.

Это означало бы отмену наших профессиональных теннисных турниров в Queen’s Club, Истбурне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и в будущем.

Мы неоднократно выступали против этих санкций и по-прежнему глубоко разочарованы примененными мерами», – говорится в заявлении.

Российские и белорусские игроки, а также их команды должны будут подписать «декларацию о нейтралитете». «Это отвечает рекомендациям правительства Великобритании, и такой подход используется в других видах спорта.

Новая декларация будет действовать на всех турнирах LTA с начала травяного сезона.

Соблюдение деклараций о нейтралитете игроков будет контролироваться и обеспечиваться турами», – говорится в заявлении.

При этом на турнирах будут запрещены флаги России и Беларуси и другие символы и действия в поддержку.

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61 комментарий

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expertmer2020
Уимблдонское дно пробито.
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Pelerin
Ответ sined2000
Ну вот оказывается Квят подобное в прошлом году отказался подписывать по требованию ФИА. Вот что там было (здесь наверно аналогично будет): Среди обязательных к исполнению пунктов: — выступление только в индивидуальном и нейтральном статусе; — не публиковать в соцсетях и на своей форме любые российские и белорусские национальные символы или отсылки к ним, а также слова «Русский», «Россия», «Беларусь», «Белорусский»; — отказаться от исполнения национальных гимнов России и Белоруссии на соревнованиях; — отказаться от любых комментариев в поддержку российской и белорусской деятельности в отношении Украины; — признать твердую приверженность FIA солидарности с народом Украины, Автомобильной федерации Украины и всех, кто пострадал в результате продолжающегося конфликта. Первые 4 по сути теннисисты и сейчас выполняют. А вот последнее... Очень хитро написано. Вроде как ты не свою солидарность признаёшь, а FIA (LTA). Но всё таки признаёшь. Ну такое....
Даже представить не могу, что там Квяту поперёк горла встало.
Отказался признавать, что у FIA есть позиция по Украине?
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Treize
А Великобритания обучающая тысячи солдат ВСУ на своих базах ничего подписать не хочет?
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TennisForever
Лучше не ехать,они еще больше будут наглеть,да пошли вы,как скакала Степанова !
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Alexandr Puzikov
Ответ IrbIS
все кто будет участвовать, (подпишет пасквиль) заочно лишать гражданства, а если будут базарить то и дело заводить...полная конфискация имущества на территории РФ, включая имущество их родителей, взрослые должны отвечать за тех кого они воспитали
Совсем плохой! Санитаров товарищу!
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Йенс Мустерманн
У вас ус (ссылка на источник) отклеился
https://www.lta.org.uk/news/statement-on-russian-and-belarusian-players-at-events-in-2023
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expertmer2020
Подпишем: ракеткой в глаз.
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Coodesnik
Ответ VictorVallecano
Тогда мне срочно нужна врачебная помощь - мне каждый день дома мерещится маленький ребенок :(
Если честно,у меня такие же проблемы(
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IrbIS
Ответ Ноу Нейм
Почему не на фронте, деятель?
то есть только с фронта помогать стране можно? те кто cнаряды, бтр, танки и другую технику производит в 3 смены, уже не патриоты?
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Павел Мельников
Ответ Ноу Нейм
Почему не на фронте, деятель?
А им разве на фронт нужно? Им имущество предателей разделить надо в первую очередь. А уж оттуда он отправит на фронт, не сомневайтесь, обязательно.
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Alex1104
Интересно, что там будет написано в "декларации".
Тем более ссылка на источник не работает, ау, редактор
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Ноу Нейм
Ответ IrbIS
все кто будет участвовать, (подпишет пасквиль) заочно лишать гражданства, а если будут базарить то и дело заводить...полная конфискация имущества на территории РФ, включая имущество их родителей, взрослые должны отвечать за тех кого они воспитали
Почему не на фронте, деятель?
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Александра Чиркова
Уважаемы комментаторы,рассуждающие про предателей, вы определитесь, либо в России все (включая спорт) дно, либо спортсмены без флага гимна - предатели, а то как получается х...нь какая то из ваших комментариев
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kyckoba
Я, кстати, читала слух, что украинцев тоже попросят подписать какие-то бумаги о том, чтобы они не делали политических заявлений. И это логично, потому что подобные слова будут провоцировать и журналистов, и россиян. Посмотрим.
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askarik1992
Что за бред.... Везде спокойно играют... Англия че особенная что ли... Идиотизм... Пусть американцы тоже подпишут бумажки
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Vadim Medvedev
Ответ IrbIS
это не стимулирование отказа от гражданства, это всего лишь проверка на вшивость, двойное гражданство давно пора запретить, не нравится, пожалуйста паспорт сдай, а дальше подписывай что угодно, но уже не являясь российским гражданином
ты проверку явно не прошёл
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Onion
Ответ Павел Мельников
Конечно понял. Даже если юридическая сила нулевая, затопчут свои же за то, что поставил писульку в логове у врага.
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IrbIS
все кто будет участвовать, (подпишет пасквиль) заочно лишать гражданства, а если будут базарить то и дело заводить...полная конфискация имущества на территории РФ, включая имущество их родителей, взрослые должны отвечать за тех кого они воспитали
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expertmer2020
Можно подписать: Вы козлы.
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N.S.A.8.5
Рыбакина Соболенко будут в финале
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Антон Киселёв
Ответ Alena Kostornaia
Думаю, что большинство российских теннисистов подпишут. А дальше посмотрим, станут ли российские пропагандисты всех своих теннисистов предателями называть.
Акстись, такие бумажки при въезде в некоторые страны подписывают и никого ещё "пропагандисты" не покусали
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Alex Klimenko
Ответ Ебздрогыч
То есть организаторы Уимблдона глубоко разочарованы и выступают против санкций, которые накладывают на них за то, что они накладывают санкции на спортсменов. Типа, нам можно, а на нас нельзя. Потрясающее лицемерие!
Вы не понимаете. Это другое.
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IrbIS
Ответ Vadim Medvedev
что именно необходимо? стимулировать людей отказываться от гражданства рф? сделать так, чтобы российские болельщики никогда не смогли увидеть медведева на кортах в россии?
это не стимулирование отказа от гражданства, это всего лишь проверка на вшивость, двойное гражданство давно пора запретить,
не нравится, пожалуйста паспорт сдай, а дальше подписывай что угодно, но уже не являясь российским гражданином
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Павел Мельников
Ответ Onion
То есть неизвестно, что за бумага, какая юридическая сила подписи, есть ли обязательства, а ты уже все понял и спрогнозировал?)))
Конечно понял. Даже если юридическая сила нулевая, затопчут свои же за то, что поставил писульку в логове у врага.
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Артем Иванов
ATP и WTA лучшие. Такую позицию согласно олимпийской хартии должны были продемонстрировать все спортивные ассоциации и федерации. Кто интересно у них руководители, что они так смело себя повели.
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