Чарлстон (WTA). 3-й круг. Калинская сыграет с Азаренко, Касаткина – с Перой, Шнайдер встретится с Бадосой, Александрова – с Грабер

Теги результаты WTA Credit One Charleston Open Теннис

Дарья Касаткина сыграет с Бернардой Перой в третьем круге в Чарлстоне.

Диана Шнайдер встретится с Паулой Бадосой, Анна Калинская – с Викторией Азаренко.

Екатерина Александрова поборется с Юлией Грабер.

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

3 – 9 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг

Виктория Азаренко (Беларусь) Анна Калинская (Россия)
Дата проведения
6 апреля, 18.00
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Диана Шнайдер (Россия)
Дата проведения
6 апреля, 18.00
Онлайн матча

 

Юлия Грабер (Австрия) Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
6 апреля, 19.30
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
6 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Кэролайн Доулхайд (США) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
6 апреля, 19.30
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
6 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
6 апреля, 23.00
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
7 апреля, 02.00
Онлайн матча

1 комментарий

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ivan 07
Диане пожелаю зачехлить Бадосу.
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