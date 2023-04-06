Чарлстон (WTA). 3-й круг. Калинская сыграет с Азаренко, Касаткина – с Перой, Шнайдер встретится с Бадосой, Александрова – с Грабер
Дарья Касаткина сыграет с Бернардой Перой в третьем круге в Чарлстоне.
Диана Шнайдер встретится с Паулой Бадосой, Анна Калинская – с Викторией Азаренко.
Екатерина Александрова поборется с Юлией Грабер.
Сетка турнира здесь.
Credit One Charleston Open
Чарлстон, США
3 – 9 апреля 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 23.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00
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