Чарлстон (WTA). 3-й круг. Калинская сыграет с Азаренко, Касаткина – с Перой, Шнайдер встретится с Бадосой, Александрова – с Грабер

Дарья Касаткина сыграет с Бернардой Перой в третьем круге в Чарлстоне.

Диана Шнайдер встретится с Паулой Бадосой, Анна Калинская – с Викторией Азаренко.

Екатерина Александрова поборется с Юлией Грабер.

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

3 – 9 апреля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг