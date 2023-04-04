Свитолина после возвращения в тур: «Сейчас я четко вижу, что именно мне нужно улучшить»

Теги WTA Credit One Charleston Open Юлия Путинцева Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина прокомментировала возвращение в тур после рождения ребенка.

Элина Свитолина в Чарлстоне провела первый матч с прошлогоднего турнира в Майами, проиграв Юлии Путинцевой 7:6(3), 2:6, 4:6.

«У меня были мурашки. Атмосфера была очень, очень приятная. Было здорово видеть, как многие люди подбадривали меня в тяжелые моменты. Сегодня мне было непросто физически, но в итоге я довольна тем, как сыграла. Сейчас я четко вижу, что именно мне нужно улучшить.

Думаю, я хорошо бью по мячу. Нужно поработать над физподготовкой. Думаю, такие маленькие детали могут помочь мне лучше концентрироваться и быть в моменте. И именно это сделает разницу».

Теперь украинка планирует сыграть на турнирах серии ITF.

«Я сяду со своей командой и пройдусь по календарю, чтобы понять, где использовать защищенный рейтинг, а где запрашивать wild card [на некоторые турниры WTA].

Теперь я сыграю на нескольких турнирах ITF в Европе, чтобы получить игровую практику. С нетерпением жду новых испытаний», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

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2 комментария

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LechK1nG
Тут даже рассуждать особо не нужно, просто Свитолина слишком много о себе возомнила, и еще в прошлом году переключилась с игры в теннис на то, чтобы продвигать свои политические убеждения в тур, но у нее это не получилось. На этом все, теперь пожинает плоды своих необдуманных действий, а надо было просто делать свою работу и играть в теннис. WTA и ATP огромное уважение за то, что они относятся ко всем спортсменам одинаково.
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hikiko punter
объясните пожалуйста.
Путинцева русская, родилась в Москве, близкие и семья проживают в Москве. Будучи одним из лучших юниоров мира, и огромной конкуренции в сборной России, сменила гражданство на выгодных условиях.

почему ей жать руку можно, а остальным русским игрокам нет? :)
+7
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