Свитолина после возвращения в тур: «Сейчас я четко вижу, что именно мне нужно улучшить»

Элина Свитолина прокомментировала возвращение в тур после рождения ребенка.

Элина Свитолина в Чарлстоне провела первый матч с прошлогоднего турнира в Майами, проиграв Юлии Путинцевой 7:6(3), 2:6, 4:6.

«У меня были мурашки. Атмосфера была очень, очень приятная. Было здорово видеть, как многие люди подбадривали меня в тяжелые моменты. Сегодня мне было непросто физически, но в итоге я довольна тем, как сыграла. Сейчас я четко вижу, что именно мне нужно улучшить.

Думаю, я хорошо бью по мячу. Нужно поработать над физподготовкой. Думаю, такие маленькие детали могут помочь мне лучше концентрироваться и быть в моменте. И именно это сделает разницу».

Теперь украинка планирует сыграть на турнирах серии ITF.

«Я сяду со своей командой и пройдусь по календарю, чтобы понять, где использовать защищенный рейтинг, а где запрашивать wild card [на некоторые турниры WTA].

Теперь я сыграю на нескольких турнирах ITF в Европе, чтобы получить игровую практику. С нетерпением жду новых испытаний», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

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