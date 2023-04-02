Медведев о кортах в Майами: «Могу держать себя в руках, когда есть ощущение, что это настоящий хард»

прокомментировал скорость кортов в Майами, где он выиграл «Мастерс». Две недели назад он жаловался на слишком медленные корты в Индиан-Уэллс.

«Не буду слишком на этом зацикливаться, чтобы не повторяться. Но вы видели, что я могу держать себя в руках, когда есть ощущение, что это настоящий хард.

Не знаю, кто принимает эти решения, но спасибо за этот корт. Я с радостью на нем выступал».

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

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