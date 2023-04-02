Медведев о кортах в Майами: «Могу держать себя в руках, когда есть ощущение, что это настоящий хард»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал скорость кортов в Майами, где он выиграл «Мастерс». Две недели назад он жаловался на слишком медленные корты в Индиан-Уэллс.

«Не буду слишком на этом зацикливаться, чтобы не повторяться. Но вы видели, что я могу держать себя в руках, когда есть ощущение, что это настоящий хард.

Не знаю, кто принимает эти решения, но спасибо за этот корт. Я с радостью на нем выступал».

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Даня порадовал невероятно! Наконец-то крупный титул🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vic_14
Ответ Антон Тимофеев
Корт в ИУ думает: да ты никак не успокоишься? Дождешься у меня в следующем году))))))
Да ладно! Они же в конце помирились)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ Alex Lamm
Джеймс он, хотел бы Джимом быть так и бы и заявлялся в свое время, как Сампрас тот же
Петрос Сампрас-цэ грек))Просто он американец ,..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Lamm
Ответ igor nn
Джим сокрашенно как у нас Миша-Михаил
Джеймс он, хотел бы Джимом быть так и бы и заявлялся в свое время, как Сампрас тот же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
Ещё не хватало кортов «под Медведева».
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Молодец Даниил! Вот так держать и на грунте!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Корт в ИУ думает: да ты никак не успокоишься? Дождешься у меня в следующем году))))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus Varro
Ответ igor nn
Джим сокрашенно как у нас Миша-Михаил
Так близко его не знаю, по-этому и официально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ Marcus Varro
Он же Джеймс?
Джим сокрашенно как у нас Миша-Михаил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Привет Этоя
Ответ igor nn
Джиму Блейку спасибо скажи.Дядька классный..и теннисист был не плохой.Кстати хорошо выглядит..лысиной сверкает в на 5 десятке.))
Сколько помню лысиной он всегда сверкал)).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus Varro
Ответ igor nn
Джиму Блейку спасибо скажи.Дядька классный..и теннисист был не плохой.Кстати хорошо выглядит..лысиной сверкает в на 5 десятке.))
Он же Джеймс?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Джиму Блейку спасибо скажи.Дядька классный..и теннисист был не плохой.Кстати хорошо выглядит..лысиной сверкает в на 5 десятке.))
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus Varro
Судя по всему Блейку нужно спасибо сказать, он директор турнира. Кстати, Блейк все свои титулы только на харде и брал, может и это как-то повлияло на решение «ускорить» корт.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lada_ok
Спец по харду ДМ.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий