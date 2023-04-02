Синнер – Медведеву после финала в Майами: «Начинается грунт, посмотрим, как ты там выступишь»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер пошутил над Даниилом Медведевым в речи после финала в Майами. Он уступил россиянину 5:7, 3:6.

«Поздравляю Даниила – не только с этим турниром, но последними пятью. Ты показываешь невероятный теннис. Но теперь начинается грунт, посмотрим, как ты там выступишь (усмехается, а Медведев в это время смеется на скамейке). Желаю тебе удачи.

Сегодня утром я проснулся в нелучшем состоянии, чувствовал себя плохо. Спасибо всем за поддержку, вы придали мне сил и энергии. Но я все равно не смог показать свой максимум».

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32 комментария

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nick-basil
На грунте у Медведева свои задачи. Надо проходить круги и набирать рейтинговые очки. Надалем он не будет тут - ну и не требуется.
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nick-basil
Жосткая логистика - надо во вторник быть в Монте-Карло. Думаю турнир не будет сверх-целью. Целью будет РГ . После отдыха и подготовки.
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kyckoba
Даня, как и предполагалось, втянул Синнера в свою осминожью игру, и тот ничего не смог поделать) физика и прочее это хорошо, но мозг - куда лучше💪🏼
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vdvbill.e1.ru
Не зли медведя
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DimDimich36
возьмёт и с перепугу РГ выиграет
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chingizhan2006
ну смог же в 2019 неплохо выступить, полуфинал монте карло (по пути новака выбил), финал барселоны. плюс в прошлом году аж до четверти гарроса дошел. думаю суммарно 1000 очков вполне по силам насобирать на глине.
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nick-basil
"У всех теннисистов есть причина" (поражения) - это главный теннисный афоризм. Даня переиграл Яника - вот и весь сказ.
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MUthebest
ждем 2000+ очков на грунте от Даниила
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Денис Шмелев
Ответ Привет Этоя
Надо признать, что Николай все же был атакующий теннисист.
Ну да, он был более агрессивным чем Медведев. Прекрасно рисовал углы, что позволяло ему неплохо играть и на грунте. И со скольжением у него было лучше.
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LeNok
Отдыхать Даня будет на грунте
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sashati
Ответ Привет Этоя
Надо признать, что Николай все же был атакующий теннисист.
Еще Стаховского вспомите) или лучше Хэнмана!
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murzzzzzilka
Ответ Kapusta Ol
Однако по играм 5:0 в пользу Медведева!
Вроде, 6:0?
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Leo Bonart
Ответ Vladimir Ilyushkin
типичная черта русского человека болеть против своих и обсирать их. как говорится "своих не бросаем".
Да каким местом это человек, тем более русский?
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sashati
Ответ Philipp
Уже уложил позавчера
Сказано же, на грунте..
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Антон Тимофеев
Ответ Юлия Закаблукова
На грунт вернётся надаль, и будет карать
Да какой там Надаль, тут щазз Карен всех будет разносить)))) Ждем его в полуфинале РГ-23, как минимум))
+3
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Kapusta Ol
Однако по играм 5:0 в пользу Медведева!
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sined2000
Было бы неплохо до РГ что-нибудь в районе 1000 очков насобирать.
+6
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Верховенский1990
Да Синнер то и сам на грунте играет не особо.
+10
-1
+9
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Sizt
Ответ свободу попугаю
Ему в первую очередь надо вытравить из головы свою неприязнь к грунту и просто играть
А с ногами на грунте что делать?
+3
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+3
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Привет Этоя
Ответ Денис Шмелев
Ну мускулы - не главное, даже для грунта. Давыденко с похожим телосложением взял 10 титулов на грунте и два раза был в 1/2 РГ.
Надо признать, что Николай все же был атакующий теннисист.
+2
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Philipp
Ответ eple
На грунте и у Синнера нет шансов. Алькарас там всех уложит включая его.
Уже уложил позавчера
+2
-2
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Денис Шмелев
Ответ Великий Алонсо
На грунте наш Даня как всегда навалит в штаны, на грунте мышцы нужны, которые у Дани отсутствуют
Ну мускулы - не главное, даже для грунта. Давыденко с похожим телосложением взял 10 титулов на грунте и два раза был в 1/2 РГ.
+6
0
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свободу попугаю
Ему в первую очередь надо вытравить из головы свою неприязнь к грунту и просто играть
+18
-1
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Алексей Орехов
Ответ Юлия Закаблукова
Повезло что у биг три уже закат, так бы они этих спиннпов в корт закапывали
Когда-то же они должны были подойти к закату?)) и так сколько поколений перемололи))
+12
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Marcus Varro
Посмотрим как Даня на грунте себя покажет, но раз пошла такая уверенность, почему бы ее и на грунтовую часть сезона не перенести?
Также не удивлюсь, если он в это время выступит лучше Синнера.
+6
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