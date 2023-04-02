Синнер – Медведеву после финала в Майами: «Начинается грунт, посмотрим, как ты там выступишь»

пошутил над в речи после финала в Майами. Он уступил россиянину 5:7, 3:6.

«Поздравляю Даниила – не только с этим турниром, но последними пятью. Ты показываешь невероятный теннис. Но теперь начинается грунт, посмотрим, как ты там выступишь (усмехается, а Медведев в это время смеется на скамейке). Желаю тебе удачи.

Сегодня утром я проснулся в нелучшем состоянии, чувствовал себя плохо. Спасибо всем за поддержку, вы придали мне сил и энергии. Но я все равно не смог показать свой максимум».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе