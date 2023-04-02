Медведев о первом крупном титуле после рождения дочери: «Наверное, она больше хочет, чтобы я раньше приходил домой»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл первый крупный титул после рождения дочери. Он стал чемпионом «Мастерса» в Майами.

«Думаю, дочери точно все равно – «Мастерс» это, пятисотник или 250 (смеется). Ее, наверное, вообще не волнует, есть ли у меня титулы. Наверное, она больше хочет, чтобы я раньше приходил домой.

Я просто очень рад, что выиграл этот титул для всех, кто со мной работает. Мы проделали большой путь».

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3 комментария

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lebedst
Ответ Адекватник
Когда обсуждали причины проседания Дани, несли всякую чепуху про поражение от Рафы и придумывали прочие небылицы. Кто ясно помнит свою жизнь накануне и сразу после рождения первенца - тому все ясно без слов :))
и не имея первенца все тоже становится ясно. удачи Дане)
+2
0
+2
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инок
С чистой совестью поезжай домой и поцелуй жену и дочку.
Это они вдохновили тебя на победы!
+6
0
+6
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Адекватник
Когда обсуждали причины проседания Дани, несли всякую чепуху про поражение от Рафы и придумывали прочие небылицы. Кто ясно помнит свою жизнь накануне и сразу после рождения первенца - тому все ясно без слов :))
+17
0
+17
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