Медведев о первом крупном титуле после рождения дочери: «Наверное, она больше хочет, чтобы я раньше приходил домой»
Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл первый крупный титул после рождения дочери. Он стал чемпионом «Мастерса» в Майами.
«Думаю, дочери точно все равно – «Мастерс» это, пятисотник или 250 (смеется). Ее, наверное, вообще не волнует, есть ли у меня титулы. Наверное, она больше хочет, чтобы я раньше приходил домой.
Я просто очень рад, что выиграл этот титул для всех, кто со мной работает. Мы проделали большой путь».
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