Алькарас о туалетном перерыве перед решающим сетом в матче с Синнером: «Я сам себя сбил с ритма. Все пошло наперекосяк»

Карлос Алькарас рассказал о проблемах со здоровьем в матче с Янником Синнером в Майами. Испанец уступил итальянцу 7:6(4), 4:6, 2:6.

– В третьем сете казалось, что у вас судороги. Что происходило в вашей голове? И как вы себя чувствовали?

– Я сходил в туалет минут на пять, и все пошло наперекосяк. Я сам себя сбил с ритма. У меня начались судороги. [Во время] действительно сложного матча трудно останавливаться даже на пять минут.

Да, я взял перерыв, но он не пошел мне на пользу. Это был действительно сложный матч в физическом плане. У меня были некоторые проблемы в третьем сете. Начались судороги, было тяжело (улыбается).

– Это была левая нога? Проблемы начались в первом гейме третьего сета? Потому что вы проиграли много очков подряд на старте решающей партии. Были судороги тогда или до туалетного перерыва?

– Да-да, в начале третьего, но это не стало причиной поражения в матче.

Когда я оправился от судорог, я стал чувствовать себя лучше. Но, конечно, Янник был лучше в третьем сете. Это правда. Но судороги были в первом гейме третьего сета.

– Вы мало проигрываете. Когда это происходит, как реагируете? Быстро отходите или думаете об этом некоторое время? Даниил сказал, что ненавидит проигрывать больше, чем любит выигрывать. А вы? Мне любопытно узнать, потому что вы редко оказываетесь в роли проигравшего.

– (Улыбается). Ну, минут 15-25 я не хочу никого видеть. Много жалуюсь, все кажется дерьмовым (улыбается).

Но 20-25 минут спустя я отхожу, начинаю думать о хорошем – о матче, о турнире, о сезоне. Начинаю говорить с командой, с семьей и после этого переключаюсь на другие темы. К вам прихожу уже улыбаясь. Но на это уходит 20-25 минут.

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