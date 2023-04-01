Алькарас о туалетном перерыве перед решающим сетом в матче с Синнером: «Я сам себя сбил с ритма. Все пошло наперекосяк»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о проблемах со здоровьем в матче с Янником Синнером в Майами. Испанец уступил итальянцу 7:6(4), 4:6, 2:6.

– В третьем сете казалось, что у вас судороги. Что происходило в вашей голове? И как вы себя чувствовали?

– Я сходил в туалет минут на пять, и все пошло наперекосяк. Я сам себя сбил с ритма. У меня начались судороги. [Во время] действительно сложного матча трудно останавливаться даже на пять минут.

Да, я взял перерыв, но он не пошел мне на пользу. Это был действительно сложный матч в физическом плане. У меня были некоторые проблемы в третьем сете. Начались судороги, было тяжело (улыбается).

– Это была левая нога? Проблемы начались в первом гейме третьего сета? Потому что вы проиграли много очков подряд на старте решающей партии. Были судороги тогда или до туалетного перерыва?

– Да-да, в начале третьего, но это не стало причиной поражения в матче.

Когда я оправился от судорог, я стал чувствовать себя лучше. Но, конечно, Янник был лучше в третьем сете. Это правда. Но судороги были в первом гейме третьего сета.

– Вы мало проигрываете. Когда это происходит, как реагируете? Быстро отходите или думаете об этом некоторое время? Даниил сказал, что ненавидит проигрывать больше, чем любит выигрывать. А вы? Мне любопытно узнать, потому что вы редко оказываетесь в роли проигравшего.

(Улыбается). Ну, минут 15-25 я не хочу никого видеть. Много жалуюсь, все кажется дерьмовым (улыбается).

Но 20-25 минут спустя я отхожу, начинаю думать о хорошем – о матче, о турнире, о сезоне. Начинаю говорить с командой, с семьей и после этого переключаюсь на другие темы. К вам прихожу уже улыбаясь. Но на это уходит 20-25 минут.

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8 комментариев

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Иван Дичковский
Лично мне этот матч напомнил их же матч в финале Умага - выигранный первый сет на тайбрейке от Карлоса, но потом Карлос к жалению упустил инициативу. В этом матче при счёте 4-4 во втором сете у Карлоса было несколько брейкпоинтов которые не реализовал, мог бы на матч подавать и закрывать матч в 2 сетах, но Синнер в целом по этому турниру очень хорош, не стыдно проиграть этому сопернику. Все остальные итальянцу на этом турнире проигрывали почти без вариантов.
По мне все равно в их противостоянии Карлос выиграл самый главный матч - четвертьфинал US Open, люди Вы только вдумайтесь - у Синнера тогда был матчбол на своей подаче, по мне тот розыгрыш в 4 сете при 5-4 40-30 был самым главным на том шлеме в целом.
Пока полное равеноство по личным встречам, причём Яннику пока не удалось обыграть Карлоса хотя бы раз без потери сета, а Карлос смог в свою очередь это сделать.
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costa0545
Алькарасу надо делать выводы, но по-хорошему Синер умеет и подходит его игра против Карлоса, по этому у них как правила борьба не шуточная получается)))
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Anush15
“ Янник был лучше в третьем сете“ Молодец, признается .
Мальчики молодцы , великолепный теннис показали ))
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nick-basil
Пойнт на 2-4 в первом сете вышел эпичный...
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nick-basil
ХКФереро должны сделать выводы. Объективно Карлито сейчас сильнейший по мощи и скорости, несмотря на поражение. Недооцен...
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nick-basil
Команда Синнера хорошо готова к этому турниру - с Рублевым уже удивили.
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Sarah Jabber
Оказывается что "нет никаких забот кроме тенниса" это вранье. Какая неожиданность.
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dedpihto59
По поводу туалетных перерывов мог бы проконсультироваться у Циципаса‼️
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