Синнер о проблемах со здоровьем у Алькараса в полуфинале в Майами: «У меня тоже были судороги, но ничего серьезного»

Янник Синнер высказался о проблемах со здоровьем у Карлоса Алькараса в полуфинале в Майами. Итальянец обыграл испанца 6:7(4), 6:4, 6:2 и второй раз вышел в финал «Мастерса».

– У Карлоса были физические проблемы в начале третьего сета. У него были судороги. Во-первых, были ли у вас подобные проблемы? И как вы с этим справлялись?

– Да, у меня тоже сводило ноги. Когда я повел с брейком во втором сете, у меня были судороги, но ничего серьезного. Я знал, что должен бороться дальше и выжидать подходящего момента.

Мне было тяжело, когда я подавал при счете 4:3, потому что у него было два брейк-пойнта. Если бы он сделал брейк, вернуться было бы сложно.

Но этот гейм придал мне уверенности. После этого я стал лучше принимать. Я решил, что буду сильнее давить, особенно в начале решающего сета, потому что это был последний гейм, когда он подавал старыми мячами. Мне было немного легче принимать и концентрироваться на своих действиях. У меня это хорошо получалось, особенно в третьем сете.

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