Алькарас о том, что потерял первую строчку и не смог сделать «Солнечный дубль»: «Не думаю об этом. Для меня это просто поражение в полуфинале»

Карлос Алькарас рассказал, как отреагировал на поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами. Испанец не смог защитить титул и опустится на вторую строчку рейтинга.

– Вы потеряли первую строчку. Не взяли титул. Не смогли сделать «Солнечный дубль». Что из этого для вас обиднее всего?

– Для меня это просто поражение в полуфинале. Не думаю о том, что вы перечислили.

Конечно, обидно не сделать Солнечный дубль, но у меня впереди много лет, чтобы этого добиться. Но все, о чем я могу сейчас думать, это как поднять свой уровень, чтобы в следующий раз обыграть Янника.

Да, для меня это только поражение в полуфинале.

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