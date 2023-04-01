Алькарас о том, что потерял первую строчку и не смог сделать «Солнечный дубль»: «Не думаю об этом. Для меня это просто поражение в полуфинале»

Теги рейтинги ATP Miami Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как отреагировал на поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами. Испанец не смог защитить титул и опустится на вторую строчку рейтинга.

– Вы потеряли первую строчку. Не взяли титул. Не смогли сделать «Солнечный дубль». Что из этого для вас обиднее всего?

– Для меня это просто поражение в полуфинале. Не думаю о том, что вы перечислили.

Конечно, обидно не сделать Солнечный дубль, но у меня впереди много лет, чтобы этого добиться. Но все, о чем я могу сейчас думать, это как поднять свой уровень, чтобы в следующий раз обыграть Янника.

Да, для меня это только поражение в полуфинале.

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7 комментариев

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Радость Ди Мария
Ответ Tarkovski
Этот матч показал как важно Алькарасу прокачать свою подачу. Она выручает когда не идёт игра, когда есть физические проблемы, когда соперник неудобен, когда надо перетерпеть. Вот Джоковича это часто выручает. А тут геймы, где надо было взять свою через не могу, Карлос провалил. Улучшит подачу - и с тем же Синнером будет намного легче. Да и вообще в монстра неуязвимого превратится
Неуязвимых не было, нет и никогда не будет.
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Sincere
да все равно у него есть этот дубль) только в другой последовательности😁
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Даниил Александров
Было очень много ошибок во втором и третьем сете. Ошибки как при исполнении подачи, так и на приеме второй подачи. Если бы хорошо принял при 4:3 во втором сете на брейк-поинте, то выиграл бы. Плюс чувствовалось что как то эмоционально просел, как будто все упорство потратил в первой партии
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Tarkovski
Этот матч показал как важно Алькарасу прокачать свою подачу. Она выручает когда не идёт игра, когда есть физические проблемы, когда соперник неудобен, когда надо перетерпеть. Вот Джоковича это часто выручает. А тут геймы, где надо было взять свою через не могу, Карлос провалил.
Улучшит подачу - и с тем же Синнером будет намного легче. Да и вообще в монстра неуязвимого превратится
+2
0
+2
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Генадий Адамов
Грешник это палач для карасика, надеюсь как осьминон для него самого
+1
-2
-1
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zy888.8
Все таки его можно обыграть. Синнер умница, матч был просто огонь. Алькарас играет великолепно, после первого сэта казалось его не взломать, но Янник помохал кулочком и дверца приоткрылась.
+8
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+8
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Skip
Может и так, но на душе кошки скребут )
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