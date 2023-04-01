Алькарас о том, что потерял первую строчку и не смог сделать «Солнечный дубль»: «Не думаю об этом. Для меня это просто поражение в полуфинале»
Карлос Алькарас рассказал, как отреагировал на поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами. Испанец не смог защитить титул и опустится на вторую строчку рейтинга.
– Вы потеряли первую строчку. Не взяли титул. Не смогли сделать «Солнечный дубль». Что из этого для вас обиднее всего?
– Для меня это просто поражение в полуфинале. Не думаю о том, что вы перечислили.
Конечно, обидно не сделать Солнечный дубль, но у меня впереди много лет, чтобы этого добиться. Но все, о чем я могу сейчас думать, это как поднять свой уровень, чтобы в следующий раз обыграть Янника.
Да, для меня это только поражение в полуфинале.
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