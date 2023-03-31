Хачанов о полуфинале в Майами против Медведева: «Надо посмотреть его финал в Индиан-Уэллс против Алькараса. Возможно, нужно попробовать сыграть так же»

Теги ATP Miami Open Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Карен Хачанов прокомментировал, что в полуфинале в Майами сыграет с Даниилом Медведевым.

– С одной стороны, мы, конечно, знакомы с юного возраста. Мы играем друг против друга с детства, но и в ATP провели уже четыре матча.

Мы хорошие друзья вне корта, но в игре мы соперники. Впереди еще один матч, я очень хочу сыграть против него в полуфинале. Я подготовлюсь и сделаю все, что в моих силах. Думаю, он постарается сделать то же самое. Кто сыграет лучше, тот и победит. Вот и все.

– Легко ли отодвинуть дружбу на второй план? Тем более что вы выросли с Даниилом, близко дружите с Андреем.

– Я думаю, да. В конце концов, мы оба понимаем, зачем мы здесь (улыбается). И мы вместе тренируемся. Даже на тренировках мы боремся и включаемся почти на 100%.

В конце концов, у нас официальный матч. Вот и все. Он никак не влияет на нашу дружбу. Это еще один матч, в котором мы оба постараемся выступить как можно лучше, чтобы пройти в финал, вот и все. Мы просто отложим дружбу на пару часов (улыбается) и станем соперниками на корте.

– Что нужно сделать в первую очередь, чтобы сократить отставание в личных встречах? На данный момент счет 3:1 в пользу Даниила.

– Сейчас он снова заиграл немного лучше. Последние пару лет он всегда хорошо играл, но, если сравнивать с некоторыми прошлогодними результатами, то последние четыре-пять турниров подряд он снова играет отлично.

В данный момент нужно все в комплексе. Во-первых, я должен играть в свой теннис, но в то же время, зная, на что он способен, стараться как можно лучше приспособиться. Может быть, больше выходить вперед и в целом варьировать игру.

Просто бороться, чтобы выигрывать очки, возможно, у него возникнут проблемы или он начнет чуть больше ошибаться, потому что такое тоже может случиться, он не робот, и, кроме того, нужно варьировать игру.

Думаю, мне надо посмотреть его финал [в Индиан-Уэллс] против Алькараса (улыбается). В том матче [Карлос] отлично справился. Возможно, мне нужно попробовать сыграть так же.

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10 комментариев

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Янтарь
Карен в одной победе от возвращения в десятку.
Даня - от лидерства в ЧГ.
Немного дополнительной интриги к предстоящему полуфиналу)
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tanya_1111
Ответ ariete
Да, дело за малым, просто сыграть как Алькарас, ага.
))))
+1
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Большой Сэми
Ответ Александр Кучер
Карен, конечно, хороший парень, но нельзя вот так просто взять и заиграть, как условный Федерер.))
Поэтому можно попытаться сыграть, как условный Алькарас в конкретный день.
Что точно гораздо легче, чем пример с Федерером.
0
-1
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West&Girls
"Чо" бы и как ни было, у нас хорошие ребята. Не потому что "наши", а потому что хорошие/нормальные. И в жизни. Как сложится игра - посмотрим. Пусть будет интересная, яркая, упорная. Карен тоже неплохо прибавил в последнее время.
+11
-2
+9
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melmi
Все в их матче будет все же зависеть от Медведева. Сыграет в свою силу, не просядет первая подача -он выиграет . Все же класс разный . Карен впервые за 3 года в матче с Циципасом выиграл у игрока из топ 5. Это о многом говорит
+4
0
+4
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as009595@icloud.com
В любом случае ожидаю борьбу от этого матча, но Карену нужно играть в свой теннис, если будет пытаться играть как Алькарас, может выйти непонятно что
+3
0
+3
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ariete
Да, дело за малым, просто сыграть как Алькарас, ага.
+13
-1
+12
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Верховенский1990
Карену для начала хотя бы какую-нибудь водокачку зацепить, после Берси 18 побед нет, обыграть сейчас Медведева в Майами, а потом Синнера/Алькараса едва ли возможно. Так-то Хачанов может спокойно находиться в топ-10, уж точно не хуже Рублева.
+1
-1
0
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Александр Кучер
Карен, конечно, хороший парень, но нельзя вот так просто взять и заиграть, как условный Федерер.))
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-2
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Генадий Адамов
Карен , если будет играть разнообразно, победит, он может, Ципа тому пример, осьминог только защищается, это не зрелищно и не всегда путь к победе, удачи обоим
+5
-3
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