Хачанов о полуфинале в Майами против Медведева: «Надо посмотреть его финал в Индиан-Уэллс против Алькараса. Возможно, нужно попробовать сыграть так же»

прокомментировал, что в полуфинале в Майами сыграет с .

– С одной стороны, мы, конечно, знакомы с юного возраста. Мы играем друг против друга с детства, но и в провели уже четыре матча.

Мы хорошие друзья вне корта, но в игре мы соперники. Впереди еще один матч, я очень хочу сыграть против него в полуфинале. Я подготовлюсь и сделаю все, что в моих силах. Думаю, он постарается сделать то же самое. Кто сыграет лучше, тот и победит. Вот и все.

– Легко ли отодвинуть дружбу на второй план? Тем более что вы выросли с Даниилом, близко дружите с Андреем.

– Я думаю, да. В конце концов, мы оба понимаем, зачем мы здесь (улыбается). И мы вместе тренируемся. Даже на тренировках мы боремся и включаемся почти на 100%.

В конце концов, у нас официальный матч. Вот и все. Он никак не влияет на нашу дружбу. Это еще один матч, в котором мы оба постараемся выступить как можно лучше, чтобы пройти в финал, вот и все. Мы просто отложим дружбу на пару часов (улыбается) и станем соперниками на корте.

– Что нужно сделать в первую очередь, чтобы сократить отставание в личных встречах? На данный момент счет 3:1 в пользу Даниила.

– Сейчас он снова заиграл немного лучше. Последние пару лет он всегда хорошо играл, но, если сравнивать с некоторыми прошлогодними результатами, то последние четыре-пять турниров подряд он снова играет отлично.

В данный момент нужно все в комплексе. Во-первых, я должен играть в свой теннис, но в то же время, зная, на что он способен, стараться как можно лучше приспособиться. Может быть, больше выходить вперед и в целом варьировать игру.

Просто бороться, чтобы выигрывать очки, возможно, у него возникнут проблемы или он начнет чуть больше ошибаться, потому что такое тоже может случиться, он не робот, и, кроме того, нужно варьировать игру.

Думаю, мне надо посмотреть его финал [в Индиан-Уэллс] против Алькараса (улыбается). В том матче [Карлос] отлично справился. Возможно, мне нужно попробовать сыграть так же.

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