Хачанов впервые с 2019-го вышел в полуфинал «Мастерса»
Карен Хачанов в четвертьфинале «Мастерса» в Майами обыграл Франсиско Серундоло – 6:3, 6:2.
Россиянин вышел в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2019 года. Тогда он сыграл на этой стадии в Монреале. Всего это будет четвертый полуфинал «Мастерса» в его карьере.
За счет этой победы Хачанов приблизится к возвращению в топ-10 – поднимется минимум на 11-ю строчку.
За место в финале он сыграет с Даниилом Медведевым (1:3 в личных встречах).
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Не забывайте, он был в финале ОИ.
Правда, на грунтовых Мастерсах дальше стадии R16 Хачанов не доходил:МК-18, Рим-19,22. Может уже пора и там шажок-другой вперед сделать?
Тогда Карен и Даниил начнут чаще встречаться))
Я, вот, навскидку помню:
Медведев-Хачанов Монреаль-2019
Рублев-Медведев Цинцинатти-2021
ну и тут, Майами-2023.
Всё, что-то больше ничего не вспоминается в 2000-е и 2010-е....
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Хотя, возможно, это заход на новую серию)))) Надеюсь, нет))