Хачанов впервые с 2019-го вышел в полуфинал «Мастерса»

Карен Хачанов в четвертьфинале «Мастерса» в Майами обыграл Франсиско Серундоло – 6:3, 6:2.

Россиянин вышел в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2019 года. Тогда он сыграл на этой стадии в Монреале. Всего это будет четвертый полуфинал «Мастерса» в его карьере.

За счет этой победы Хачанов приблизится к возвращению в топ-10 – поднимется минимум на 11-ю строчку.

За место в финале он сыграет с Даниилом Медведевым (1:3 в личных встречах).

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