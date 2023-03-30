Хачанов впервые с 2019-го вышел в полуфинал «Мастерса»

Теги ATP Miami Open Карен Хачанов Франсиско Серундоло Теннис

Карен Хачанов в четвертьфинале «Мастерса» в Майами обыграл Франсиско Серундоло – 6:3, 6:2.

Россиянин вышел в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2019 года. Тогда он сыграл на этой стадии в Монреале. Всего это будет четвертый полуфинал «Мастерса» в его карьере.

За счет этой победы Хачанов приблизится к возвращению в топ-10 – поднимется минимум на 11-ю строчку.

За место в финале он сыграет с Даниилом Медведевым (1:3 в личных встречах). 

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26 комментариев

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Сергей Носков
Ответ Кагов
Даешь русские полуфиналы на американской земле! Да что там полуфиналы, нам и финалы по плечу, сезон ещё длинный!
Шаурмен прям русский-русский.
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Сергей Носков
Ответ Karl Franz F. Brandt
Он плохой теннисист? Когда в форме, может выйти в полуфинал Шлема и финал любого другого турнира. Не забывайте, он был в финале ОИ.
Теннис на олимпиаде примерно тоже самое что и футбол там же.
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kyckoba
Ответ Антон Тимофеев
Жалко, что Марат ни с Давыденко, ни с Кафельниковым не пересекся. А Давыденко с Кафельниковым просто по времени не смог бы сыграть, разные поколения...
Да, там в теории ещё могла быть тройка Марат-Давыденко-Южный, просто Сафин с Южным так и не попали в 10-ку одновременно, хотя плюс-минус недалеко были
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Антон Тимофеев
Ответ kyckoba
А больше и не было
Жалко, что Марат ни с Давыденко, ни с Кафельниковым не пересекся. А Давыденко с Кафельниковым просто по времени не смог бы сыграть, разные поколения...
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Хозяин патриотов
У Хачанова за последние полгода 2 полуфинала шлема и пф Мастерса. Какой же коллапс в туре.
Он плохой теннисист? Когда в форме, может выйти в полуфинал Шлема и финал любого другого турнира.
Не забывайте, он был в финале ОИ.
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kyckoba
Ответ Антон Тимофеев
Кстати, народ, а вообще были ли российские полуфиналы на Мастерсах ещё? Я, вот, навскидку помню: Медведев-Хачанов Монреаль-2019 Рублев-Медведев Цинцинатти-2021 ну и тут, Майами-2023. Всё, что-то больше ничего не вспоминается в 2000-е и 2010-е....
А больше и не было
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Антон Тимофеев
Ответ Nikolay Stavrogin
Нифига, я думал Карен прям клиент-клиент, а тут вполне достойные 1-3)
Ну, в 2019 у Хачанова еще был ряд неплохих результатов: четвертьфинал РГ, четвертьфинал ИУ, полуфинал Монреаля, полуфинал Пекина-500 против Тима. Но, да, падение Хачанова из топ-10 примерно совпало с возвышением Даниила во второй половине 2019...А дальше, да, Карен играл вспышками - УИМ-21, Олимпиада-21, ЮСО-22, АО-23, Майами-23...Ну, тут все же 3 турнира хороших за полгода, почти вернулся в топ-10, сетки полегче немного будут, может и еще где-нибудь далеко доберется.

Правда, на грунтовых Мастерсах дальше стадии R16 Хачанов не доходил:МК-18, Рим-19,22. Может уже пора и там шажок-другой вперед сделать?

Тогда Карен и Даниил начнут чаще встречаться))
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Евгений Фабиянчук
долетит ли Костюк на пердаке до стратосферы, если три россиянина будет в топ-10?🤣🤣🤣
+8
-4
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Антон Тимофеев
Эх, у нас почти 3 игрока в топ-10))) Кстати, а такое когда-нибудь было???
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Антон Тимофеев
Кстати, народ, а вообще были ли российские полуфиналы на Мастерсах ещё?
Я, вот, навскидку помню:
Медведев-Хачанов Монреаль-2019
Рублев-Медведев Цинцинатти-2021
ну и тут, Майами-2023.
Всё, что-то больше ничего не вспоминается в 2000-е и 2010-е....
+3
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ответ Nikolay Stavrogin
Нифига, я думал Карен прям клиент-клиент, а тут вполне достойные 1-3)
Чтобы быть прям клиент-клиент, надо постоянно играть, т.е доходить до приличных стадий, а Карен с 19 по 21 годы такой фигней вообще не занимался)
+10
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Антон Тимофеев
Серия поражений против топ-10 у Карена началась с полуфинала Монреаля-2019 против Медведева!!! А закончилась на том Мастерсе, где он снова в полуфинале сыграет с Даниилом. Красиво! Круг замкнулся))
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Хотя, возможно, это заход на новую серию)))) Надеюсь, нет))
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Marik5
Карену удачи и победы в полуфинале!!!!!!!
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Nikolay Stavrogin
Нифига, я думал Карен прям клиент-клиент, а тут вполне достойные 1-3)
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инок
Теперь между собой разберутся, кто более Алькараса достоин. Карен и Даня - красавцы!
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nick-basil
В нашем "дерби" Медведев по всему интересней. Всем без травм и удачи дальше!
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Хозяин патриотов
У Хачанова за последние полгода 2 полуфинала шлема и пф Мастерса. Какой же коллапс в туре.
+3
-8
-5
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Кагов
Даешь русские полуфиналы на американской земле! Да что там полуфиналы, нам и финалы по плечу, сезон ещё длинный!
+4
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инок
Молодец, Карен! Приятно, когда на поздних стадиях российское дерби.
+6
0
+6
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nick-basil
Хачанов это наша боль "боления". А тут прям спокойно закрыл Черундолью. Поднялся на №11. Если объективно - то несомненно прибавил. Молодец.
+13
0
+13
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sined2000
Минимум 11 в рейтинге будет на следующей неделе
+5
0
+5
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katemur16
Ответ Кирилл Касаев
Было бы неплохо снова увидеть Карена в десятке
Как будто все к тому идет. Как он на шлемах включается последнее время
+3
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Андрей Герасимов
Карен красавчик! Теперь разрываться в полуфинале..
+2
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Кирилл Касаев
Исправьте, счет второго сета 6:2, а не 6:1
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Кирилл Касаев
Было бы неплохо снова увидеть Карена в десятке
+3
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