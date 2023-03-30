Джессика Пегула: «Рыбакина показывает отличный теннис. Они с Соболенко сейчас фаворитки турниров»

поделилась ожиданиями от полуфинала в Майами против . Американка ведет в личных встречах 2:0, оба матча были в прошлом году.

– Ваша следующая соперница – Рыбакина. Вы ей никогда не проигрывали. В чем сложность матча против нее? Что вы заметили в ее игре в начале этого года?

– Я спокойно отношусь к этому матчу. Безусловно, с тех пор она прибавила, поэтому меня ждет очень трудное испытание, особенно после прошлого матча [с Анастасией Потаповой]: нужно посмотреть, в каком физическом состоянии я буду. Надеюсь, что успею восстановиться. По крайней мере, у меня есть еще один день.

Я должна просто выйти на корт и играть в свою игру. Она показывает отличный теннис. Они с сейчас фаворитки турниров, так что впереди отличная проверка и, думаю, достойный полуфинал для такого турнира.

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