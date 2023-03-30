Андрееску о травме, полученной в Майами: «Обследование показало, что я надорвала две связки левого голеностопа»

Теги травмы WTA Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску поделилась результатами обследования. В Майами она получила травму ноги, после которой покинула корт на коляске.

«Обследование показало, что я надорвала две связки левого голеностопа. Трудно точно сказать, сколько времени займет восстановление, но, скажем так, все могло быть гораздо хуже!

Я не буду забегать вперед, но я настроена оптимистично и считаю, что при правильной работе, реабилитации и подготовке скоро вернусь на корт. Процесс реабилитации уже начался, и я буду держать вас в курсе. Люблю всех вас», – написала Андрееску.

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