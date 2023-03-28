Александрова о травме Андрееску: «Было больно смотреть. Ты не можешь помочь, и это ужасно»

прокомментировала травму, которую получила в их матче. Канадка не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли на коляске.

«Я ей очень сочувствую. Было больно смотреть на то, как она мучается. Ты не можешь помочь, ничего не можешь, и это ужасно. Желаю ей скорейшего восстановления.

Первый сет был очень тяжелым и классным. Наверное, для нас обеих мог бы получиться хороший матч, но, к сожалению, она травмировалась».

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