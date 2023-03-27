Федерер снялся в фильме, рекламирующем путешествия по Швейцарии

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер вместе с комиком Тревором Ноа снялся в проекте «Путешествие всей жизни» о поездке по Швейцарии.

«Небольшое железнодорожное приключение с моим любимым попутчиком Роджером Федерером. Не пропустите: наш фильм «Путешествие всей жизни» выйдет на ютубе 30 марта», – написал Ноа.

Проект разработала национальная организация Switzerland Tourism, занимающаяся продвижением страны в мире.

Федерер уже снимался в рекламных ролика, посвященных туризму в Швейцарии: в 2021-м с Робертом Де Ниро, а в 2022-м – с Энн Хэтэуэй

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