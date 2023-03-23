Андрееску о медитации и визуализации: «Это полностью изменило мою жизнь, и я призываю всех попробовать. Всех»

Теги WTA Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску рассказала, практикует ли до сих пор медитацию и визуализацию.

«Да, это одно из того, что я делаю каждый день. По-моему, не пропустила ни одного за последние три-четыре года. Очень прилежно к этому отношусь, хотя это и не всегда просто.

Это полностью изменило мою жизнь, и я призываю всех попробовать. Всех. Если не пробовали – пожалуйста, попробуйте».

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5 комментариев

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sfilatov13
Ответ Великий Алонсо
А что тогда все турниры подряд не выиграешь, визуализаторша, ладно Бог с ними все турниры, последний раз вообще турнир Андрееску выигрывала почти 4 года назад, не особо методика получается
она же говорит про жизнь, а не спортивные результаты. а вообще это всё для внушаемых людей медитации, визуализации, молитвы и т.д
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MUthebest
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Typizza
По вчерашнему матчу с Радукану: субъективно, Бьянке надо срочно визуализировать свой внешний вид, объективно, счётчик времени подачи и судью, который говорит time.
+4
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Йенс Мустерманн
С этим пусть к Джоковичу обращается, тот как раз любитель всяких пирамид и заряженной воды.
+3
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Yuri Ten
Ответ Великий Алонсо
А что тогда все турниры подряд не выиграешь, визуализаторша, ладно Бог с ними все турниры, последний раз вообще турнир Андрееску выигрывала почти 4 года назад, не особо методика получается
Она визуализирует еду
+5
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Великий Алонсо
А что тогда все турниры подряд не выиграешь, визуализаторша, ладно Бог с ними все турниры, последний раз вообще турнир Андрееску выигрывала почти 4 года назад, не особо методика получается
+5
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