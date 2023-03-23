Андрееску о медитации и визуализации: «Это полностью изменило мою жизнь, и я призываю всех попробовать. Всех»

рассказала, практикует ли до сих пор медитацию и визуализацию.

«Да, это одно из того, что я делаю каждый день. По-моему, не пропустила ни одного за последние три-четыре года. Очень прилежно к этому отношусь, хотя это и не всегда просто.

Это полностью изменило мою жизнь, и я призываю всех попробовать. Всех. Если не пробовали – пожалуйста, попробуйте».

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