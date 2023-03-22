Кафельников о кредите от IMG: «За 92-й и 93-й мы с тренером на двоих потратили, по-моему, 90 тысяч долларов. В начале 94-го я все обязательства перед ними закрыл»

Евгений Кафельников в интервью Sports.ru рассказал, как начал карьеру в кредит от IMG.

– В начале разговора вы сказали, что в 90-91-м были практически без тренера. Потом профессиональную карьеру начинали с Лепешиным. Как так получилось?

– 91 год, все развалилось, страны не стало, позиции Анатолия Саныча тоже не стало. А меня видели некоторые агенты компании IMG, и им нравилось, как я технически оснащен. И когда денег и финансирования не стало, Анатолий Саныч взял на себя ответственность, переговорил с одним из руководителей их теннисного направления, сказал: дайте возможность парню, я готов с ним индивидуально работать.

Они поверили, открыли кредитную линию. И в начале 92-го мы поехали на первый профессиональный турнир.

– Открыли кредитную линию – значит, они финансировали вас в кредит?

– Да.

– И потом надо было все вернуть?

– Да. Если мне память не изменяет, за весь 92-й и практически весь 93-й мы на двоих потратили, по-моему, 90 тысяч долларов. И в начале 94-го, когда я выиграл первый турнир, я все обязательства перед ними закрыл.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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