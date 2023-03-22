Кафельников о том, что получал часть призовых наличными: «Всегда 5-10 тысяч долларов должны были лежать в кармане. И я с тренером рассчитывался наличными»

в интервью Sports.ru рассказал, как распоряжался деньгами во время карьеры.

– В спорте много историй, что кто-то быстро зарабатывает много денег, а потом так же быстро их спускает. Как вам удалось этого избежать? Были какие-то советники?

– Я жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывал. И я тратил, потому что понимал, что зарабатываю – от 2 до 3 млн долларов в течение пяти-шести лет.

– От 2 до 3 в год?

– Да. С 97 года у меня не было контрактов с одеждой. Тогда Diadora, которая последние два года должна была платить $1,5 – 2 млн, ко мне пришла и сказала: «Евгений, мы очень извиняемся, прости нас, пожалуйста, но мы не можем». И я за 500 тысяч отступных отпустил их на последние два года контракта.

Вот такая у меня натура. Другие бы судились и выбивали. Но я настолько уважал весь теннисный бизнес и свою репутацию, что просто сказал: «Ради бога, давайте найдем компромисс. Заплатите мне полмиллиона из тех 3,5, которые вы мне должны», – и это не считая бонусов, которые у меня были приличные. Если я выигрывал турнир «Большого шлема», мне 500 тысяч должны заплатить. По тем временам деньги серьезные.

Директор компании пожал мне руку, говорит: «Евгений, мы преклоняемся перед твоей натурой, что ты всегда выполняешь то, что говоришь. Мы твои друзья навеки». У нас до сих пор хорошие отношения. И моя шузня с чемпионата Австралии у них до сих пор на стенде висит.

Единственный контракт, который у меня был до конца моих спортивных дней, – это с компанией Fischer. Они мне платили всего лишь 100 тысяч долларов в год, но эта ракетка принесла столько счастливых дней, что я никогда им руки не выкручивал. И я не понимаю игроков, которые ради контракта меняют ракетку, приносящую им хлеб. Ведь нет гарантии, что с новым продуктом ты будешь играть так же, как с ракеткой, приносившей тебе титулы.

– Пит Сампрас в автобиографии писал, что вы просили, чтобы вам призовые выдавали наличными.

– Да. Всегда какая-то сумма – 5-10 тысяч долларов – должна была лежать в кармане.

– А зачем?

– Я любил, когда у меня в кармане наличные деньги. Чаевые дать официанту, например.

И я с тренером рассчитывался наличными. Платил физио наличными, тренеру по ОФП – наличными.

– То есть, например, за «Ролан Гаррос» вам все призовые дали наличными?

– Нет, зачем? Я так взял только ту часть, чтобы рассчитаться с тренером.

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