Кафельников о теннисной карьере: «Нет никаких сожалений, что я мало сделал. И нет сильного экстаза от того, что слишком много сделал»

в интервью Sports.ru высказался о своих теннисных достижениях.

– После победы в Кубке Дэвиса было ощущение, что вы закрыли весь круг – «Большой шлем» выиграли, первой ракеткой мира были, Олимпиаду выиграли…

– Конечно. Я очень объективно оцениваю свои возможности. Я не ставлю целей, которые не могу достичь. Я не ставил себе цели выиграть «Уимблдон». Это не мое (лучший результат – 1/4 финала – Sports.ru), я просто по определению не могу его выиграть.

Поэтому когда мы выиграли Кубок Дэвиса, у меня просто отлегло. Я понял, что всех спортивных вершин, которых хотел, я достиг.

– Как вы считаете, вы полностью раскрыли потенциал?

– Да. Да. Я выиграл ровно столько, сколько должен был выиграть. Поэтому у меня нет никаких сожалений, что я мало сделал. И нет сильного экстаза от того, что я слишком много сделал.

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