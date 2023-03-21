Навратилова вылечилась от рака

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова сообщила, что завершила лечение от рака.

«По словам врачей, рака у меня нет, – сказала Навратилова в интервью Пирсу Моргану. – Когда узнала о болезни, три дня была в полной панике. Думала, что могу не дожить до следующего Рождества. И в голове начала составлять список вещей, которые хотела сделать. Звучит очень поверхностно, но я думала: «На какой крутой тачке я хочу ездить, если мне осталось жить около года?»

В ноябре я заметила, что у меня увеличился левый лимфатический узел, и подумала, что это связано с прививкой от опоясывающего лишая, которую мне сделали за неделю до этого. Но пару недель ничего не проходило, поэтому я вызвала врача.

Это был трудный период, потому что в первую неделю я проходила и химиотерапию, и лучевую терапию. Когда тебе становится паршиво, ты не знаешь, причина в том или в другом», – рассказала 18-кратная чемпионка «Больших шлемов».

В ноябре прошлого года Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла. Кроме того, во время диагностики у нее обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле.

Добавим, что в 2010-м экс-теннисистка уже проходила лечение от рака груди.

Навратилова – гигант тенниса. Обижалась на русских, бежала от коммунизма, меняла взгляды на женщин и взяла 344 титула

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