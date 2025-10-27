0

Меньшик о пропуске «Мастерса» в Париже: «Теперь все внимание на Кубок Дэвиса»

19-я ракетка мира Якуб Меньшик объявил о досрочном завершении сезона.

«Сезон окончен. Он получился отличным во многих смыслах, даже если концовка вышла не такой, как я ожидал – пришлось сняться с турниров в Базеле и Париже. Было немало замечательных недель, которыми я действительно горжусь.

Теперь все внимание на Кубок Дэвиса – время восстановиться, перезарядиться и вернуться в новом сезоне еще сильнее.

Спасибо всем за поддержку в течение года – за потрясающие турниры, а также моей команде, семье, близким и спонсорам за то, что были рядом на каждом этапе❤️.

Увидимся в Болонье! 🇮🇹💪», – написал Меньшик.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет c 18 по 23 ноября.

Якуб Меньшик выиграл «Мастерс» в Майами. Как он это сделал? И кто он вообще такой?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @mensik_jakub_
