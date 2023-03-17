Тэйлор Фриц: «Больше всего ненавижу проигрывать в четвертьфиналах и полуфиналах»

не считает поражение в Индиан-Уэллс более болезненным из-за того, что он не защитил титул.

Американец выбыл в четвертьфинале, проиграв Яннику Синеру – 4:6, 6:4, 4:6.

«Не знаю. Если честно, наверное, нет, потому что в начале недели у меня не было ожиданий, что я обязательно должен защитить титул.

Думаю, такой настрой не пошел бы на пользу. Я бы, наверное, проиграл первый же матч, если бы так думал и давил на себя, что мне нужно снова выиграть этот турнир.

Но обидно, когда чувствуешь, что мог бы выиграть. Я понимал, что если мне удастся удержать свою подачу при счете 4:4 [в решающем сете], а потом мы поменяемся сторонами, то я перейду на сторону, где мне ветер в спину, а он будет подавать против ветра, уступая 4:5. Мне кажется, это бы сильно на него давило, и у меня был бы неплохой шанс сделать брейк.

Так что если бы я удержал свою подачу при счете 4:4, все могло бы быть по-другому. Но что есть, то есть. Поражение есть поражение.

Больше всего я ненавижу проигрывать в четвертьфиналах и полуфиналах. Ты проделал такую работу, потом выиграл три-четыре матча, а в итоге не получил реальной отдачи и рейтинговых очков».

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