Фриц о выступлении в Индиан-Уэллс: «Мне каждый час напоминают, что я защищаю титул»

Тэйлор Фриц рассказал, как оправился от проблем со здоровьем, которые беспокоили его в Акапулько. По ходу полуфинала с Томми Полом его тошнило и сводило ноги.

– Понятия не имею, что это было. Мне очень повезло, но, очевидно, я быстро восстанавливаюсь. Думаю, это связано с моей силой воли и тем, что я ненавижу сидеть дома и быть травмированным.

Каким бы ни было состояние, я всегда хочу вернуться как можно скорее. Как в прошлом году, когда я дважды возвращался после стрессового перелома [стопы] или когда я возвращался после травмы колена на «Уимблдоне»-2021.

Не знаю. Мне просто повезло, что я могу быстро восстанавливаться без ущерба для здоровья. Не знаю, как это получается.

– Вы осознаете, что защищаете титул или с того года прошло так много времени, что таких мыслей нет?

– Да, мне где-то каждый час напоминают, что я защищаю титул (улыбается). Трудно это забыть, но я стараюсь воспринимать это как есть. Каждый год мы начинаем с нуля, начинается новая гонка. Так что я просто пытаюсь добиться хороших результатов, чтобы в конце года быть как можно выше.

Cтараюсь относиться к Индиан-Уэллс, как и к любому другому турниру, но довольно сложно забыть, что я защищаю титул. Мне постоянно об этом напоминают.

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