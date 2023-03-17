Алькарас о матче против Синнера: «Он заставляет соперника выложиться по полной. Очень трудно оставаться психологически и физически собранным»

ответил, почему ему нравятся матчи против . Они поборются в полуфинале в Индиан-Уэллс. Сейчас счет в личных встречах 2:2, последний матч в пяти сетах на US Open выиграл испанец.

– Два вопроса. Насколько вам нравится играть с Янником? Если бы вам пришлось выбирать между лидерством в рейтинге и победой на «Шлеме», что бы вы выбрали?

– Отвечая на первый вопрос, скажу, что получаю огромное удовольствие. Как я уже говорил пару раз, я люблю очень сложные, упорные матчи с высоким уровнем тенниса. Люблю играть такие.

Янник – отличный игрок. У него прекрасные удары. Поэтому мне нравятся все матчи против него.

Что касается второго вопроса, то трудно выбрать что-то одно, но я бы сказал, что сейчас хочу выиграть «Шлем».

– Мы все знаем, что нам нравится в ваших матчах с Янником, но не могли бы вы рассказать, почему вы считаете их особенными, почему они вам нравятся.

– Мне понравился тот матч, потому что мне нужно быть очень, очень сосредоточенным на каждом ударе. Я должен показать максимум своих возможностей. Вот почему Янник такой прекрасный игрок. Не только благодаря отличной подаче, отличному движению, но и потому, что он заставляет соперника выложиться по полной. Старается играть агрессивно, ему удаются отличные удары. И сопернику очень трудно оставаться психологически и физически собранным на протяжении всего матча.

Да, именно поэтому мне и нравится против него играть: он заставляет меня выкладываться до предела. Я должен быть очень, очень сосредоточен. Мне нравится это ощущение.

– Вспоминая ваш матч против Синнера на , можно сказать, что он был похож на пинг-понг. Все было так быстро. Как вы думаете, кто быстрее бегает по корту – вы или Синнер?

– Что касается бега, я бы назвал себя. А удары быстрее у него. У него отличные, очень сильные удары.

Но бег? Я назову себя (улыбается).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе