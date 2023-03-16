Арина Соболенко: «После Australian Open больше всего боялась, что это окажется сном»

Теги Australian Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как встретила победу на Australian Open. В Мельбурне она выиграла первый титул «Большого шлема».

– Сколько вам понадобилось времени, чтобы прийти в себя?

– Не знаю. Я думала, что получится быстро – как после любого другого титула. Но, конечно, все было иначе. Мне понадобилось дня четыре, чтобы вернуться в норму.

Четыре дня у меня все время вертелась мысль: «Господи, это случилось. Все по-настоящему?» Я боялась, что все это окажется сном (улыбается). Вот этого я боялась больше всего.

А потом мы вернулись на корт и начали снова тренироваться, потому что турниры не прекращаются. Я не могла надолго выключиться.

– Что вам больше всего запомнилось в эти дни?

– Сразу после титула мы пошли в гостиницу, и вся моя команда напилась (смех). Не знаю, сколько литров они в тот день выпили. Это было самое смешное и памятное.

Зачем это скрывать? Это нормально. Все бы так поступили, нет? Эти недели все провели в таком напряжении, что было нормально потом выпить.

А я не пила.

– Когда вы вернулись в теннису?

– По-моему, через пять дней. У меня было пять выходных.

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1 комментарий

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sashati
Интересно, кудрявому тренеру из трех букв, которого она звала, что нужен - отстегнула малехо призовых?
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-3
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