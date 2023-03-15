Тиафу впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Фрэнсис Тиафу в Индиан-Уэллс обыграл чемпиона-2021 Кэмерона Норри (6:4, 6:4) и вышел в полуфинал. Американец впервые добрался до 1/2 на «Мастерсе».

«Я действительно счастлив. Если я готов психологически, то играю на уровне лучших в мире. Я не просто вышел в полуфинал, но и победил парня, который очень хорошо играет. Я сделал это относительно комфортно – в двух сетах. В конце было немного сложно, но все было под контролем. Я очень доволен своей игрой», – сказал американец в интервью на корте.

За место в финале Тиафу сыграет с Даниилом Медведевым или Алехандро Давидовичем-Фокина.

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