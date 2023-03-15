Тарпищев о травме Медведева: «У Дани легкий надрыв связок. Болеть, конечно, будет, но это не критично»

Шамиль Тарпищев прокомментировал травму Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым в Индиан-Уэллс.

«У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма не страшная – болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть.

По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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