Тарпищев о травме Медведева: «У Дани легкий надрыв связок. Болеть, конечно, будет, но это не критично»

Теги травмы Шамиль Тарпищев ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал травму Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым в Индиан-Уэллс.

«У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма не страшная – болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть.

По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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6 комментариев

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AminO2
Как обычно четко и по делу. Это гроссмейстер и дуайен, разбирается по-настоящему. Возможно в Индиан-Уэллс найдется свой неплохой индейский доктор и сможет помочь.
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Dmitry Aqf
Кажется, ситуация почти 1 в 1 со Зверевской. Только Санек на скорости ногу подвернул, а Медведев на месте, может это и спасло.
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Williamssss
Дедок на подхвате. Ему виднее, у кого в каком месте надрыв. Все же в "Пятерочке" трудится переборщиком продуктов.
+1
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Nikolay Stavrogin
Так вот как они по 50 лет сидят там на своих креслах. Секрет - китайский доктор
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Матвей Суицидин
доктор Лю?
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ЭЮЯ
Ох уж этот Тарпищев
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