Медведев о травме голеностопа: «Боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец»

Теги ATP BNP Paribas Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал травму голеностопа, которую получил в матче с Александром Зверевым в Индиан-Уэллс.

«Сейчас все нормально, но через пару часов будет больно. Это точно.

Когда я подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить.

Мне чуть ли не впервые в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал.

Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать.

Теперь, когда адреналин отойдет и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить».

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7 комментариев

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LastImaginary
МУЖИК!
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Kaiki
Четвертьфиналы играются завтра и послезавтра, а полуфиналы в субботу. Нижняя часть сетки, в которой Медведев, на турнире играет раньше, значит Дане уже завтра играть. А потом два дня отдыха до полуфинала. Но посмотрим, не опухнет ли у него там все до завтра. Может и стоит сняться. Сане конечно обидно будет, но сам должен был брать.
Если получится завтра сыграть и выиграть, то времени на отдых ноге будет вполне себе. Но с Фокиной будет непросто, особенно, если у него полетит. У него-то сил достаточно, чтобы по мячам лупить и медленные корты пробивать.
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Сергей Чугунников
Это расстяжение, судя по описанию. Ногу в покой на пару дней, потом физио. Если повезёт - за неделю пройдет. Но может с тейпом, разогревом ещё можно будет поиграть. Травма несерьезная, слышал, люди большие шлемы по несколько раз берут с надорванными мышцами и ступнями без нервов.
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Tarkovski
Было бы интересно посмотреть финал с Карасём, это была бы проверка хорошая
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farmer_f
На пике формы травмы абсолютно не к чему. Будем надеяться, что все обойдется.
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Lada_ok
Даня, если что - лучше сняться и залечить ногу не усугубляя травму... И к грунту (пусть и не любимому) вернуться. Сегодня - блестящий матч, очень вдохновил своей борьбой!
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Холден Колфилд
Всё правильно.Тут только по ситуации надо смотреть.
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