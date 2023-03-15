Медведев о травме голеностопа: «Боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец»

прокомментировал травму голеностопа, которую получил в матче с в Индиан-Уэллс.

«Сейчас все нормально, но через пару часов будет больно. Это точно.

Когда я подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить.

Мне чуть ли не впервые в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал.

Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать.

Теперь, когда адреналин отойдет и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить».

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