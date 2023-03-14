Вавринка одержал 550-ю победу в карьере. Только у шести действующих игроков больше

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграл восьмую ракетку мира – 6:2, 6:7(5), 7:5.

Для 37-летнего швейцарца это 550-я победа в туре. Среди действующих игроков больше матчей выиграли только шесть человек:

– 559;

– 582;

– 595;

– 725;

– 1046;

– 1068.

В матче с Руне Вавринка 61-й раз в карьере обыграл теннисиста топ-10 (при 98 поражениях).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе