Вавринка одержал 550-ю победу в карьере. Только у шести действующих игроков больше

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Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграл восьмую ракетку мира Хольгера Руне – 6:2, 6:7(5), 7:5.

Для 37-летнего швейцарца это 550-я победа в туре. Среди действующих игроков больше матчей выиграли только шесть человек:

В матче с Руне Вавринка 61-й раз в карьере обыграл теннисиста топ-10 (при 98 поражениях).

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1 комментарий

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ногабога
Легенда, из тех, кто рядом с легендами)
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