Вавринка одержал 550-ю победу в карьере. Только у шести действующих игроков больше
Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграл восьмую ракетку мира Хольгера Руне – 6:2, 6:7(5), 7:5.
Для 37-летнего швейцарца это 550-я победа в туре. Среди действующих игроков больше матчей выиграли только шесть человек:
- Фернандо Вердаско – 559;
- Марин Чилич – 582;
- Ришар Гаске – 595;
- Энди Маррей – 725;
- Новак Джокович – 1046;
- Рафаэль Надаль – 1068.
В матче с Руне Вавринка 61-й раз в карьере обыграл теннисиста топ-10 (при 98 поражениях).
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