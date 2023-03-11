Кафельников о мнении, что Медведев на данный момент сильнее Джоковича: «Нельзя сравнивать титул на ТБШ даже с тремя победами подряд»

Евгений Кафельников прокомментировал мнение Горана Иванишевича о том, что Даниил Медведев – второй в мире по уровню игры после Новака Джоковича.

«Исходя из того, как прошли первые два месяца регулярного тура, со словами Иванишевича можно согласиться – три победы все-таки.

Лучше ли сейчас Медведев Джоковича? Нельзя сравнивать победу на турнире «Большого шлема» даже с тремя победами подряд, поэтому здесь не соглашусь».

Также он высказался о победах российских теннисистов на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Нужно радоваться, что Медведев, Хачанов и Рублев прошли в третий круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это точно хорошие новости. Надеюсь, дальше будет только лучше! На бумаге Медведев – фаворит турнира в отсутствие Джоковича. Даниил и по игре тоже находится в числе претендентов на титул. Медведев сейчас в отличной форме. Это отличное достижение», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

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