Кафельников о мнении, что Медведев на данный момент сильнее Джоковича: «Нельзя сравнивать титул на ТБШ даже с тремя победами подряд»
Евгений Кафельников прокомментировал мнение Горана Иванишевича о том, что Даниил Медведев – второй в мире по уровню игры после Новака Джоковича.
«Исходя из того, как прошли первые два месяца регулярного тура, со словами Иванишевича можно согласиться – три победы все-таки.
Лучше ли сейчас Медведев Джоковича? Нельзя сравнивать победу на турнире «Большого шлема» даже с тремя победами подряд, поэтому здесь не соглашусь».
Также он высказался о победах российских теннисистов на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
«Нужно радоваться, что Медведев, Хачанов и Рублев прошли в третий круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это точно хорошие новости. Надеюсь, дальше будет только лучше! На бумаге Медведев – фаворит турнира в отсутствие Джоковича. Даниил и по игре тоже находится в числе претендентов на титул. Медведев сейчас в отличной форме. Это отличное достижение», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Впрочем, почти все теннисисты, которые брали 5 Мастерсов и более(кроме Риоса и Зверева, т.е. 23 из 25) брали и хотя бы по 1 Шлему...