Кафельников о мнении, что Медведев на данный момент сильнее Джоковича: «Нельзя сравнивать титул на ТБШ даже с тремя победами подряд»

Теги Новак Джокович ATP Евгений Кафельников Даниил Медведев Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал мнение Горана Иванишевича о том, что Даниил Медведев – второй в мире по уровню игры после Новака Джоковича.

«Исходя из того, как прошли первые два месяца регулярного тура, со словами Иванишевича можно согласиться – три победы все-таки.

Лучше ли сейчас Медведев Джоковича? Нельзя сравнивать победу на турнире «Большого шлема» даже с тремя победами подряд, поэтому здесь не соглашусь».

Также он высказался о победах российских теннисистов на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Нужно радоваться, что Медведев, Хачанов и Рублев прошли в третий круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это точно хорошие новости. Надеюсь, дальше будет только лучше! На бумаге Медведев – фаворит турнира в отсутствие Джоковича. Даниил и по игре тоже находится в числе претендентов на титул. Медведев сейчас в отличной форме. Это отличное достижение», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка

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7 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ ɔculpa
Да титул на ТБШ нельзя сравнивать хоть со ста двадцатью победами не на ТБШ)
Не, ну 120 Мастерсов явно покруче одного ТБШ будет))) Я бы сказал, уже 10-к Мастерсов будет круче 1-го Шлема)))
Впрочем, почти все теннисисты, которые брали 5 Мастерсов и более(кроме Риоса и Зверева, т.е. 23 из 25) брали и хотя бы по 1 Шлему...
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sashati
Ответ ɔculpa
Да титул на ТБШ нельзя сравнивать хоть со ста двадцатью победами не на ТБШ)
Сравнивать-то можно, дебилы..
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sedric
Странный вопрос, который похоже задавали люди, которые ничего не понимают в теннисе. Я понимаю, что так ставить вопрос можно, когда два соперника соревнуются в каждом туре или на каждом этапе. А задавать такой вопрос в теннисе, где теннисисты не играют на каждом турнире и все зависит от покрытия, как-то странно. В глобальном плане Медведев никогда не будет лучше Джоковича. Но в феврале он лучше Джоковича, так как его победил. Потом начнется грунтовый сезон, и лучшим может уже стать кто-то другой...
+5
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ivanzhu90
Ответ Rangawe
А где сейчас Кафельников?
В России, если вопрос о месте нахождения.
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Rangawe
А где сейчас Кафельников?
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Юрий Р.
Одно из немногих объективных высказываний, в отношении Величайшего!??
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ɔculpa
Да титул на ТБШ нельзя сравнивать хоть со ста двадцатью победами не на ТБШ)
+8
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