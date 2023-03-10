Онс Жабер: «Женщинам в теннисе нужно больше прав»

прокомментировала проблему гендерного неравенства в теннисе. Представительница Туниса недавно вошла в руководство организации игроков .

«Женщинам нужно все больше прав. Мы боремся за всех игроков, но, да, женщинам нужно больше прав.

На многих турнирах – не буду их называть – нам нужно больше прав. У нас очень много отличных игроков топ-10 и топ-20, да и в целом. У нас много захватывающих матчей.

Я бы хотела, чтобы все дали нам возможность и увидели, почему мы заслуживаем тех денег, которые хотим получать. Нужно, чтобы зрители нас видели».

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