Онс Жабер: «Женщинам в теннисе нужно больше прав»

Теги WTA Онс Жабер PTPA Теннис

Онс Жабер прокомментировала проблему гендерного неравенства в теннисе. Представительница Туниса недавно вошла в руководство организации игроков PTPA.

«Женщинам нужно все больше прав. Мы боремся за всех игроков, но, да, женщинам нужно больше прав.

На многих турнирах – не буду их называть – нам нужно больше прав. У нас очень много отличных игроков топ-10 и топ-20, да и в целом. У нас много захватывающих матчей.

Я бы хотела, чтобы все дали нам возможность и увидели, почему мы заслуживаем тех денег, которые хотим получать. Нужно, чтобы зрители нас видели».

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4 комментария

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canuck andreyka
Ответ Serge Vendino
Какие права ей нужны? Водительские?
Водительские уже дали 😱
0
0
0
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Никита Волк
Вы сделайте, чтобы на ваши "захватывающие матчи" люди ходили, а потом деньги просите
+3
-1
+2
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hsmshhzfn5
Не многовато денег? Спорт миллионеров. И эти сказки про бедных теннисистов оставьте для наивных бабушек.
+4
0
+4
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Serge Vendino
Какие права ей нужны? Водительские?
+5
0
+5
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