Шаповалов о неравных призовых в теннисе: «Раньше я был наивен, но моя девушка открыла мне глаза»

Теги ATP WTA призовые Денис Шаповалов Мирьям Бьорклунд деньги Теннис

Денис Шаповалов высказался о проблеме неравных призовых между мужчинами и женщинами.

«Раньше я был наивен. Думал, что к мужчинам и женщинам в теннисе относятся одинаково. Это же так очевидно. Почему должно быть иначе?

Потом я встретил свою девушку Мирьям Бьорклунд, и она открыла мне глаза. Она тоже профессиональная теннисистка, входящая в топ-150 рейтинга WTA. В прошлом году она вышла в основную сетку турнира WTA 250.

Я сказал ей: «О, здорово! Ты получишь не менее 7 тысяч долларов за выход в основу». Она посмотрела на меня так, будто я полный профан в теннисе. Никогда этого не забуду. Она такая: «Денис... думаю, мне дадут где-то тысячу». И я такой: «О чем ты говоришь? Как это возможно??»

Я не уверен, что все понимают, насколько это плохо для тенниса. Завтра Международный женский день, и я хочу поговорить о гендерном неравенстве. Это так несправедливо и нелепо. Расходы в теннисе сумасшедшие: ты путешествуешь круглый год, останавливаешься в отелях, платишь своему тренерскому штабу. Большим звездам не нужно об этом беспокоиться, но многие в туре изо всех сил борются за то, чтобы просто выйти в ноль.

К сожалению, получается, что если ты теннисистка, твои шансы остаться в профессионалах намного ниже… потому что ты женщина.

Я до сих пор не понимаю ход этих мыслей. Некоторые говорят, что на женские матчи ходят меньше людей. Но когда я хожу на их матчи, стадионы переполнены. Я сфотографировал трибуны, когда Мирьям играла с Дарьей Сэвилл на турнире WTA 250 в Вашингтоне. Трибуны были заполнены, а игра была безумно напряженной и качественной.

Сэвилл победила на решающем тай-брейке. Параллельно мужчины играли на турнире ATP 500. Участники второго круга получили $14 280. Сэвилл получила $4100.

Это меньше трети! И ладно, это разные турниры, но даже если сравнивать с ATP 250, цифры просто несопоставимы. На WTA 250 в Вашингтоне были такие игроки, как Джессика Пегула, которая стояла в топ-10. Чемпионка турнира заработала $33 200. Кажется, что это много, но представьте, сколько нужно лет упорной работы, чтобы выиграть такой турнир. Это безумие. И сравните это с мужским теннисом.

Я дошел до финала ATP 250 в Сеуле в сентябре прошлого года. Проиграв в финале, я получил $100 000. Это даже совсем не близко!» – написал Шаповалов в колонке для The Players’ Tribune.

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны? 

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11 комментариев

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canuck andreyka
Ответ vvvp13
Очередной сказочный… неравенство потому, что почти никто, и особенно феминистки, не смотрят женский спорт, что не позволяет им привлекать спонсорские контракты уровня мужского тура. Заполненные трибуны на 1 матч тоже не показатель, так как иногда женский тур продаёт билеты по 5-10 долларов, чтобы была не совсем унылая ТВ-картинка, поэтому опять же, неоткуда здесь взяться равным призовым. Посмотрите на финальные турниры WTA и ATP в прошлом году - более платёжеспособная американская публика не была готова покупать билеты даже на Швентек за $12-16, когда каждый матч ATP Finals в Турине был распродан, самые дешевые билеты (а таких всего 10%) на дневную сессию группового турнира - 42 евро. Самые дорогие - 180 и все раскуплены. Так что Дениска играет в вид спорта в котором наоборот, мужчины открыто субсидируют женщин, но все пытаются вешать лапшу на уши, что они пострадавшие.
Я тоже так думал, но вот в августе пошел на наш местный Мастерс... и упс! В среду, дневная сессия, в разгар рабочей недели на матчи второго круга дешевле шестидесяти баксов - ничего, все распродано. За билетами по 75 - очередь. На Коко с Рыбой стадион забит был, яблоку негде упасть. Я уж не говорю про вечернюю, когда Серина выступала...
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Nikolay Stavrogin
Если по аналогиям, то атп это апл, а вта это рпл, где зарплаты не соответствуют уровню, выделяются за счет атп/гос средств и ещё и там и там при всём при этом любят жаловаться на тяжёлую жизнь)
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sedric
Ответ vvvp13
Очередной сказочный… неравенство потому, что почти никто, и особенно феминистки, не смотрят женский спорт, что не позволяет им привлекать спонсорские контракты уровня мужского тура. Заполненные трибуны на 1 матч тоже не показатель, так как иногда женский тур продаёт билеты по 5-10 долларов, чтобы была не совсем унылая ТВ-картинка, поэтому опять же, неоткуда здесь взяться равным призовым. Посмотрите на финальные турниры WTA и ATP в прошлом году - более платёжеспособная американская публика не была готова покупать билеты даже на Швентек за $12-16, когда каждый матч ATP Finals в Турине был распродан, самые дешевые билеты (а таких всего 10%) на дневную сессию группового турнира - 42 евро. Самые дорогие - 180 и все раскуплены. Так что Дениска играет в вид спорта в котором наоборот, мужчины открыто субсидируют женщин, но все пытаются вешать лапшу на уши, что они пострадавшие.
Про более платежоспособную американскую публику - подмена понятий, учитывая то, в какую задницу их засунули. Там вообще нормальных теннисных турниров никогда не проводили, так с чего людям приходить, тем более, что с личностями в нынешнем туре - беда. Тоже самое, что провести турниры в России и Вьетнаме, и сказать, что платежеспособная российская публика не пришла, но не упомянуть, что турнир проводился не в Москве, а в Воронеже) Проведи в том же Турине, и циферки были бы лучше. Просто у шарлатана Саймона без китайскиз денег все посыпалось. Ну так кто ж ему виноват. Пускай объединяются с ATP, там умеют люди зарабатывать.
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Ответ Подача от ДжонниБоя
всем адекватным давно понятно 1)женский теннис-это не теннис. 2)если бы он был интересен аудитории-то и получали бы они не 1000$ за выход в основу
Тут невозможно выразить несогласие. Недавно видел пост в инсте. Время, проведенное на корте у швентек и у маррея за последние 5 матчей. Было 5 и 19 часов соответственно. О каких равных з/п может идти речь? Тем более, на БШ. Это уже мужчины могут начать ныть, что проводят больше времени на корте, а получают столько же :)
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vvvp13
Очередной сказочный… неравенство потому, что почти никто, и особенно феминистки, не смотрят женский спорт, что не позволяет им привлекать спонсорские контракты уровня мужского тура. Заполненные трибуны на 1 матч тоже не показатель, так как иногда женский тур продаёт билеты по 5-10 долларов, чтобы была не совсем унылая ТВ-картинка, поэтому опять же, неоткуда здесь взяться равным призовым. Посмотрите на финальные турниры WTA и ATP в прошлом году - более платёжеспособная американская публика не была готова покупать билеты даже на Швентек за $12-16, когда каждый матч ATP Finals в Турине был распродан, самые дешевые билеты (а таких всего 10%) на дневную сессию группового турнира - 42 евро. Самые дорогие - 180 и все раскуплены. Так что Дениска играет в вид спорта в котором наоборот, мужчины открыто субсидируют женщин, но все пытаются вешать лапшу на уши, что они пострадавшие.
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Хозяин патриотов
Может быть девушкам платят меньше, потому что женский теннис гораздо менее смотрибелен чем мужской? Видимо эта мысль не приходила в голову реперку. Слишком сложно.
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ДоминаторТенниса
Просто мужской теннис в разы лучше во всём женского тенниса. Женский теннис - это череда нелепостей, цирка и нелогичных решений. Раньше да, женский теннис был привлекателен, т.к. выступало много колоритных и запоминающихся личностей, сейчас таких гораздо меньше.
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sashati
«Денис... думаю, мне дадут где-то тысячу» - а остальное и больше дашь мне ты, так устроен мир..
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Подача от ДжонниБоя
всем адекватным давно понятно

1)женский теннис-это не теннис.
2)если бы он был интересен аудитории-то и получали бы они не 1000$ за выход в основу
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Вегетарианец_
В стане подкаблучников прибыло.))
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(Алекс Кросс
Энди Маррей естественно одобряет..... ) ) )
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