Шаповалов о неравных призовых в теннисе: «Раньше я был наивен, но моя девушка открыла мне глаза»

Денис Шаповалов высказался о проблеме неравных призовых между мужчинами и женщинами.

«Раньше я был наивен. Думал, что к мужчинам и женщинам в теннисе относятся одинаково. Это же так очевидно. Почему должно быть иначе?

Потом я встретил свою девушку Мирьям Бьорклунд, и она открыла мне глаза. Она тоже профессиональная теннисистка, входящая в топ-150 рейтинга WTA. В прошлом году она вышла в основную сетку турнира WTA 250.

Я сказал ей: «О, здорово! Ты получишь не менее 7 тысяч долларов за выход в основу». Она посмотрела на меня так, будто я полный профан в теннисе. Никогда этого не забуду. Она такая: «Денис... думаю, мне дадут где-то тысячу». И я такой: «О чем ты говоришь? Как это возможно??»

Я не уверен, что все понимают, насколько это плохо для тенниса. Завтра Международный женский день, и я хочу поговорить о гендерном неравенстве. Это так несправедливо и нелепо. Расходы в теннисе сумасшедшие: ты путешествуешь круглый год, останавливаешься в отелях, платишь своему тренерскому штабу. Большим звездам не нужно об этом беспокоиться, но многие в туре изо всех сил борются за то, чтобы просто выйти в ноль.

К сожалению, получается, что если ты теннисистка, твои шансы остаться в профессионалах намного ниже… потому что ты женщина.

Я до сих пор не понимаю ход этих мыслей. Некоторые говорят, что на женские матчи ходят меньше людей. Но когда я хожу на их матчи, стадионы переполнены. Я сфотографировал трибуны, когда Мирьям играла с Дарьей Сэвилл на турнире WTA 250 в Вашингтоне. Трибуны были заполнены, а игра была безумно напряженной и качественной.

Сэвилл победила на решающем тай-брейке. Параллельно мужчины играли на турнире ATP 500. Участники второго круга получили $14 280. Сэвилл получила $4100.

Это меньше трети! И ладно, это разные турниры, но даже если сравнивать с ATP 250, цифры просто несопоставимы. На WTA 250 в Вашингтоне были такие игроки, как Джессика Пегула, которая стояла в топ-10. Чемпионка турнира заработала $33 200. Кажется, что это много, но представьте, сколько нужно лет упорной работы, чтобы выиграть такой турнир. Это безумие. И сравните это с мужским теннисом.

Я дошел до финала ATP 250 в Сеуле в сентябре прошлого года. Проиграв в финале, я получил $100 000. Это даже совсем не близко!» – написал Шаповалов в колонке для The Players’ Tribune.

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