Маррей о 7 победах в решающих сетах: «Не думаю, что это совпадение. Выиграв один раз, понял, что мне будет комфортнее в таких ситуациях»

прокомментировал победу над Томасом Мартином Этчеверри в первом круге в Индиан-Уэллс – 6:7(5), 6:1, 6:4.

«В некоторых матчах, которые я выиграл в этом году, казалось, что мне повезло, а сегодня у меня было много шансов в третьем сете. Я их не использовал и был очень расстроен. Иногда он мощно подавал, но и я несколько раз принял неверные решения. Чем больше шансов упускаешь, тем больше об этом думаешь.

Я отлично справился и не сдался в конце... Еще один тяжелый матч, и я рад, что выстоял».

В этом году британец выиграл все семь решающих сетов.

«Не думаю, что это совпадение, но в прошлом году многие из них я проиграл. Я говорил об этом с командой, просто сказал, что по закону средних чисел... так продолжаться не может. Выиграв один раз, я понял, что мне будет комфортнее в таких ситуациях. К счастью, так и произошло. Разумеется, выиграв все семь, я понимаю, что в какой-то момент проиграю.

Я упорно работал в межсезонье, чтобы привести набрать отличную форму, и я очень мотивирован. Даже уступая в матчах, я продолжал бороться, пытался найти решения... Я выиграл несколько, которые в прошлом году, безусловно, проиграл бы».

Маррей за 10 матчей в 2023-м провел на корте 31 час. Он выиграл все семь решающих партий

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