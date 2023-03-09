Энди Маррей: «Хочу далеко проходить на «Мастерсах». Я чувствую, что играю достаточно хорошо, чтобы сейчас этого добиться»

Энди Маррей поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. 35-летний британец – финалист турнира-2009.

«Я хочу далеко проходить на «Мастерсах» – у меня это не получалось последние пару лет. Я чувствую, что играю достаточно хорошо, чтобы сейчас этого добиться. Это моя лучшая форма за очень долгое время, поэтому если мне придется сыграть три-четыре матча за несколько дней, то я верю, что могу это сделать и быть на высоком уровне.

Даже полтора или два года назад я восстанавливался хуже, чем сейчас. Было тяжело, но я много работал, чтобы прийти к этому состоянию. Надеюсь, что на каком-то этапе я смогу далеко пройти [на больших турнирах].

Мне всегда нравилось возвращаться в Индиан-Уэллс. На данном этапе карьеры мне хочется максимально использовать каждый шанс на таких турнирах. Никогда не знаешь, когда будет последний, поэтому важно принимать это во внимание».

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