Даниил Медведев: «Пока Надаль не скажет, что уходит, он будет опасен для всех»

Теги Рафаэль Надаль ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев высказался о Рафаэле Надале, который пропускает «Мастерс» в Индиан-Уэллс из-за травмы.

«Я хочу видеть его на корте. Все видят, что в последнее время ему нелегко. Но он вернется на грунт, и мы посмотрим, на что он способен. Он всегда показывал, особенно на «Ролан Гаррос», что способен буквально на все. Не думаю, что ему нужно что-то доказывать.

Он будет опасен до тех пор, пока не скажет: «Окей, я ухожу». Мы это уже видели с разными топами, которые возвращались после травм и продолжали выигрывать. Так что нужно подождать. Но он до сих пор может выиграть любой турнир, в котором участвует. То же самое было с Роджером, Новаком, Энди. Пока Рафа не скажет, что уходит, он будет опасен для всех».

Надаль 18 лет без перерыва провел в топ-10 – это безумный рекорд. Но из-за травм он скоро оттуда выпадет 🥺

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3 комментария

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etozhelesha
Ну Федерер тоже не говорил, но всё было понятно
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Юрий Шептухин
Медведев один из немногих , кто умудрился Надалю слить на харде в зале, ему стоит остальным из десятки (кроме Руда) судя по итоговому и АО бояться стоит только на грунте.
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kyckoba
Там уже все написали о кодексе к Уимблдону, которых наших заставят подписывать, но спортс, как обычно, спит🤷🏻‍♀️
+3
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